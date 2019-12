Gagnants et perdants de la Premier League

Gagnants

Danny Ings, la bouée de sauvetageLe plus grand vainqueur individuel du week-end, car il porte les espoirs d'un club entier sur ses épaules. Aucun joueur – pas même Jamie Vardy ou Jack Grealish – n’est plus essentiel au succès de son club qu’Ings.

Regardez les chiffres: Ings a marqué une fois lors de ses six premiers matches de championnat de la saison, ce qui s'est soldé par son abandon sur le banc contre Bournemouth en septembre. Depuis, il a marqué 12 buts en 13 matches. Ces buts valent huit points de championnat à Southampton. Sans lui, ils porteraient un toast.

De tous les joueurs de Premier League qui ont réussi 20 tirs ou plus cette saison, Ings a désormais le deuxième taux de conversion de tirs le plus élevé, toujours derrière Vardy mais ayant devancé Pierre-Emerick Aubameyang ce week-end. C’est particulièrement impressionnant compte tenu de la position de Southampton en championnat. Ils ne créent pas autant de chances que le souhaiterait Ralph Hasenhuttl, ce qui signifie que chaque chance s'accompagne d'une pression supplémentaire pour la faire compter. Ings a fait face à la pression de manière optimale.

La capacité d'Ings à rester en forme et à rester sous cette forme fera la différence entre Southampton rester debout et descendre. Hasenhuttl a acheté Che Adams parce qu'il s'inquiétait de la résilience physique d'Ings après deux blessures graves, mais Adams n'a pas marqué et Ings s'est montré capable d'assumer cette responsabilité supplémentaire. Son rachat de carrière serait complété par une commande subséquente en Angleterre au début de l'année prochaine.

Watford, un changement d'humeur et un changement de chanceIl y a eu un changement notable à Watford depuis l'arrivée de Nigel Pearson. Ils sont plus résolus en défense et plus agressifs au milieu de terrain. Ils ont réussi 40 plaqués en deux matchs, confortablement au-dessus de leur moyenne de la saison. Ils troublé Liverpool en perturbant leur rythmeet humilié une équipe lamentable de Manchester United.

Ce sont des clichés habituels quand un nouveau manager prend la relève, une volonté d'impressionner le nouveau patron et de réparer les torts commis sous son prédécesseur. Cela nuit légèrement aux capacités de motivation de Pearson. Après tout, Quique Sanchez Flores a échoué là où il a réussi et tout le monde a supposé que les candidats à la relégation étaient Watford et deux autres.

Mais Pearson a également bénéficié de quelque bonne fortune; Sanchez Flores et Gracia peuvent être amers de ne pas avoir eu la même chance. Le plus gros problème de Watford cette saison a été leur conversion de plans. Ils ont réussi 76 tirs contre West Ham, Burnley, Wolves, Crystal Palace et Brighton et n'ont marqué qu'une seule fois.

Dimanche, un problème similaire. Le tir d'Ismaila Sarr a été mal exécuté et a rebondi avec bonté entre les mains de David de Gea, et Pearson aurait dû maudire une autre occasion manquée. Au lieu de cela, De Gea laissa le ballon se tortiller entre ses doigts pour donner la tête à Watford, puis Aaron Wan-Bissaka emmitoufla maladroitement Sarr dans la surface de réparation et permit à Troy Deeney de le prolonger. Watford a marqué plus d'une fois dans un match de championnat à domicile pour la deuxième fois seulement en huit mois.

Pearson a eu raison d'insister sur le fait que personne ne devrait se laisser emporter par une victoire, notamment parce qu'il voudra toujours que Watford achète des joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier. Mais en insufflant de l'organisation et de la passion dans l'équipe, Pearson a donné une chance à Watford. Tout commence par cette organisation. Pour bâtardiser la citation bien connue: mieux vous préparez et organisez, plus vous avez de chance.

Frank Lampard et le commutateur tactiqueUn résultat sismique pour Chelsea et le meilleur jour de la carrière managériale de Lampard à ce jour. La défaite à domicile contre Bournemouth a soulevé des questions importantes sur la forme de Chelsea (quatre défaites sur cinq), mais battre Tottenham et frotter le nez de Jose Mourinho dans la terre signifie que Lampard se dirige vers Noël de bonne humeur.

Ce fut une victoire à Chelsea (vous pouvez lire 16 Conclusions ici) gagné parce que Lampard a dépassé Mourinho. Le manager de Tottenham ne pouvait s'empêcher d'être sournois en suggérant que Lampard s'était appuyé sur la tactique de son prédécesseur pour gagner le match, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il faut du courage pour changer de formation pour un match à l'extérieur crucial. En passant d'un 4-3-3 à un 3-4-3, Lampard a donné l'avantage à Chelsea.

Tout s'intègre parfaitement. Antonio Rudiger a joué dans la formation dans laquelle il a si bien réussi sous Conte. Marcos Alonso a joué comme ailier gauche avec beaucoup plus de licence pour avancer, et l'arrière gauche a été le plus gros problème de Chelsea cette saison. Avec Cesar Azpilicueta à droite, Alonso pourrait avancer en avant et les quatre autres défenseurs se traînent pour le couvrir.

Au milieu de terrain, une position de moins signifiait que Jorginho était relégué au banc mais ce sont les décisions difficiles pour lesquelles les managers gagnent leur salaire. N’Golo Kante a eu l’occasion d’avancer, sachant que Mateo Kovacic et trois défenseurs centraux étaient derrière lui. En tant qu'homme central des trois défenseurs, Fikayo Tomori pourrait prendre la relève lorsque Chelsea était en possession.

Mais le plus grand bénéficiaire du changement de forme de Chelsea a été Willian, qui a produit l'une des performances individuelles de la saison jusqu'à présent. Lui et Mason Mount ont changé de camp et n'ont jamais été tout à fait ramassés par Tottenham. Le Brésilien a dansé entre les lignes, plongeant profondément pour prendre possession et étirer le jeu sur le comptoir mais sans la responsabilité supplémentaire de se défendre en tant que membre des trois premiers.

Willian est désespéré pour un nouveau contrat avec Chelsea et pourrait avoir été motivé par des informations faisant état d'un intérêt de Chelsea pour Jadon Sancho. Avec Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic et Pedro tous exclus de l'équipe dimanche, Chelsea a la compétition pour des places sur les ailes.

Le résultat a été que Chelsea a dominé Tottenham dans le milieu de terrain central (le 2 contre 2 était un décalage embarrassant pour Sissoko et Dier), troublant la combinaison douteuse de l'arrière latéral Jan Vertonghen et Serge Aurier et ayant deux défenseurs libres pour garder Harry Kane silencieux.

Pour toute la joie de marquer deux fois et de remporter le match, l'image du football liée au football était que les défenseurs de Chelsea se faisaient la fête après avoir déjoué une attaque tardive de Tottenham. Lampard est pleinement conscient que Chelsea doit garder des draps plus propres si elle veut garder une prise ferme sur les quatre premiers. Le stade Tottenham Hotspur est un merveilleux endroit pour commencer.

Record à l'extérieur de Sheffield UnitedAutant de points à l'extérieur en Premier League en 2019 que Tottenham, malgré un premier match de compétition le 10 août.

Plus de points à l'extérieur dans le championnat en 2019 que dans le comté de Derby, malgré leur dernier match dans la compétition le 5 mai.

Jurgen Klopp pourrait bien se voir décerner l'honneur du Manager de l'année pour 2019/20, mais Chris Wilder le mérite pour cette année civile. Il y a douze mois aujourd'hui, Sheffield United était sixième du championnat. Maintenant, ils sont cinquièmes en Premier League.

Miguel AlmironC'est une bonne chose pour ceux qui attendent, comme nous l'a dit l'annonce de cet autre noir et blanc célèbre. Ce n'est pas qu'Almiron n'a pas essayé assez fort, ou qu'il n'était pas assez bon; parfois, cela ne se produit tout simplement pas. Mais ce garçon ne fait que rendre la libération finale plus émotionnelle. Si quelqu'un a besoin de moi ce Noël, je regarderai des vidéos de footballeurs célébrant avec de jeunes enfants dans la foule et me rappelant pourquoi le football est le meilleur.

Kevin de BruyneQuatre passes décisives de plus et 17 chances de plus créées que tout autre joueur de Premier League. Les deux seuls autres joueurs avec 50 occasions ou plus créés dans la division cette saison ont marqué une fois entre eux; De Bruyne a six buts. Malgré l'éclat de Liverpool, il pourrait bien être le joueur de la saison jusqu'à présent.

Pour tous, la microgestion de Pep Guardiola et son insistance pour que la philosophie et le processus l'emportent sur tout le reste, quand De Bruyne est sous cette forme, c'est aussi simple que de jouer avec la forme et la stratégie qui tirent le meilleur parti de lui et lui donnent la liberté de dominer. Au cours des trois derniers mois, De Bruyne a été un plaisir à regarder.

En savoir plus sur De Bruyne dans 16 Conclusions de l'Etihad.

Les perdants

Ole Gunnar SolskjaerDans une certaine mesure, simplement plus de ce que nous savions déjà. Manchester United est devenu une équipe de football étrangement prévisible. Ils excellent lorsqu'ils sont autorisés à jouer sur la contre-attaque et manquent immédiatement d'idées lorsqu'ils doivent briser leurs adversaires par tout autre moyen. United est invaincu contre les sept équipes qui se trouvent au-dessus d'eux, mais a perdu cinq fois contre les 12 équipes en dessous d'eux.

Ce bilan pourrait mériter une foi continue si les choses s'amélioraient, mais ce n'est évidemment pas le cas. Contre une compétition féroce, la défaite 2-0 à Watford a été la pire performance de Ole Gunnar Solskjaer. Il n'y avait aucune intensité, aucune créativité et, surtout, aucune preuve de ce qui avait été décidé sur le terrain d'entraînement comme un plan pour passer Watford. Le meilleur espoir de United dans ces matchs est l'erreur de l'adversaire ou la brillance individuelle. Ils ne devraient pas non plus compter sur.

Solskjaer était visiblement en colère après le match, accusant ses joueurs de jouer avec une intensité de «match de témoignage». Mais est-ce que l'argent ne s'arrête pas avec lui pour ça? S'il n'est pas en mesure de motiver ces joueurs à être meilleurs ou à produire un plan B pour quand la contre-attaque n'est pas une option après plus d'un an au club, qu'est-ce que cela dit à propos de Solskjaer? N'est-ce pas ce dont nous avons accusé Unai Emery?

Cela a été dit mille fois, mais les problèmes de Manchester United ne commencent pas et ne se terminent pas avec Solskjaer et ne seraient pas résolus comme par magie en le retirant de sa position. La structure de prise de décision manque d'expertise et de compétence, et pendant une demi-décennie, elle s'est retrouvée dans l'équipe de joueurs. Il existe une culture de la médiocrité qui rend les défaites boiteuses et molles comme celle de Vicarage Road prévisibles et régulières.

Mais cela ne signifie pas que Solskjaer mérite de garder son emploi. La défense d'un manque de qualité dans l'équipe perd tout poids lorsque vous examinez une liste d'adversaires qui ont battu Manchester United cette année: Watford, Bournemouth, Newcastle United, Crystal Palace, Cardiff City. Aucun d’entre eux ne dispose des ressources ou des talents individuels dont dispose Solskjaer.

Malgré tous les gémissements sur la structure et le manque de concentration sur le football, Solskjaer joue un rôle de premier plan pour retenir Manchester United. Il a gagné du succès contre ses pairs des Big Six, mais ce n'est pas une preuve suffisante de son aptitude et nous n'avons aucune autre preuve convaincante sur son CV. Manchester United occupe sa position la plus basse à Noël depuis 1989, et le manager a maintenant un an en charge. Les clubs doivent être impitoyables dans leur quête de gloire et de rédemption. Il est temps d'emmener le vieil ami faire une longue promenade dans les bois.

Tottenham et le vieux Jose MourinhoLa plus grande question au sujet de la nomination de Mourinho à Tottenham était de savoir s'il pouvait inspirer une amélioration instantanée après avoir été nommé à la mi-saison. Nous ne connaissons que trop bien le modèle de Mourinho: première saison bonne, deuxième saison bonne avec réservations, troisième saison mauvaise. Mais cela dépendait toujours d'être nommé à la fin de la saison avec un été complet pour préparer son équipe aux exigences de sa direction. Pourrait-il faire la même chose sans cette longue période?

Jusqu'à dimanche, Tottenham de Mourinho avait obtenu de bons résultats grâce à des performances satisfaisantes. Ils ont concédé des buts tardifs contre West Ham et Bournemouth et des buts précoces contre Olympiakos, gagnés à Molineux malgré leur supériorité numérique et leur incapacité à jouer à Old Trafford.

Mais dimanche a marqué un énorme pas dans la mauvaise direction, pas seulement parce qu'ils ont perdu à domicile contre un rival parmi les quatre premiers. Toutes les caractéristiques du Manchester United 2018/19 de Jose Mourinho étaient présentes: possession lente, manque de mouvement chronique, milieux de terrain créatifs frustrés (qui ont joué un rôle dans la réservation de Dele Alli et le carton rouge de Son Heung-Min) et un excellent centre- avant gauche isolé.

Les partisans de Tottenham pourraient faire remarquer qu'au moins deux de ces problèmes étaient également caractéristiques du temps de Mauricio Pochettino en charge, mais Mourinho promet une amélioration immédiate et un changement instantané; c'est pourquoi il est payé beaucoup d'argent. Et Mourinho a insisté sur le fait qu'il était satisfait de cette équipe et n'avait pas besoin de nouvelles signatures pour améliorer l'équipe.

Si l’intensité générale de l’équipe de Tottenham faisait cruellement défaut, Mourinho l’a exacerbé avec quelques décisions tactiques étranges. Il avait précédemment suggéré que Moussa Sissoko ne pouvait pas jouer dans un milieu de terrain deux, donc le choisir en un avec Eric Dier ressemblait à une erreur avant le coup d'envoi et notre opinion n'a jamais faibli – ni assez progressif avec le ballon. Mourinho a ensuite changé de formation pour laisser Lucas Moura à l'aile gauche, assez pour donner à n'importe quel supporter des Spurs une migraine.

Chaque nouveau manager souffrira d'un blip, et un record de quatre victoires en six matches de championnat n'est guère désastreux. Mais Mourinho saura que Tottenham a eu beaucoup de chance de battre les Wolves, et sans cette victoire, ils seraient au moins à huit points des quatre premiers. Si nous sommes vraiment au milieu de la lune de miel de Mourinho, le couple heureux commence déjà à avoir des arguments niggly et à se casser les uns les autres.

Sérieusement, lire 16 Conclusions.

Angle mort de Leicester CityPoints par match dans les matches entre les Big Six et Leicester City:

Liverpool – 2,67Manchester United – 2,33Manchester City – 1,67Leicester City – 1,17Chelsea – 0,80Arsenal – 0,40Tottenham – 0,33

Normalement, Leicester serait ravi d'être quatrième dans ce tableau particulier. Mais telle est l'amélioration sous Brendan Rodgers cette année, que le record de points par match devrait provoquer une certaine déception. Malgré tout leur éclat impitoyable contre les autres – 31 points sur un total possible de 33 contre des équipes n'appartenant pas aux huit premiers – Leicester a déçu quand il lui a été donné la chance de démontrer à quel point il s'était avancé contre les meilleurs.

Les défauts dans les équipes juste en dessous d'eux signifient que l'impitoyabilité de la moitié inférieure peut bien suffire à Leicester pour terminer dans le top quatre, mais cela leur fournit un défi pour la deuxième moitié de la saison (à partir de Liverpool à domicile le lendemain de Noël) ). Rodgers doit trouver un moyen de rendre Leicester dangereux contre ces adversaires (ils ont sept buts en six matches contre les équipes des Big Six) sans les rendre vulnérables sur le plan défensif.

En 2015/16, les résultats de Leicester contre les Big Six les ont propulsés vers leur miracle. Maintenant, c'est la seule chose qui les retient.

Aston VillaUne équipe en grande difficulté. Une série de cinq défaites en sept matches de championnat a été excusée en raison du niveau des adversaires de Villa (ils ont été battus par cinq des six premiers), cela a intensifié la pression du côté de Dean Smith pour augmenter son jeu contre les autres. Après avoir été dominé par Sheffield United à Bramall Lane, Villa a ensuite subi le même sort à domicile contre l'une des trois équipes en dessous d'eux. Ils entrent à Noël dans la zone de relégation, et peu de partisans pourraient ne pas être d'accord qu'ils le méritent.

La défaite de samedi était jusqu'ici un microcosme de la saison. Villa était vulnérable à l'arrière sans Tyrone Mings, et la défense du troisième but de Southampton était pitoyable. Leurs seuls éclairs de qualité provenaient de Jack Grealish, mais son objectif ne signifiait pas grand-chose dans le contexte d'une autre défaite. Le schéma général est celui de bonnes intentions minées par un manque général de sang-froid et de cohésion. À ce rythme, nous serons en mesure de recycler ces pièces Fulham de la saison dernière après tout.

Paulo GazzanigaAttrape le ballon, mon gars. Normalement, donner des conseils techniques aux footballeurs professionnels semble un peu bon marché, mais Gazzaniga a apparemment besoin de rappeler que les gardiens de but peuvent utiliser leurs mains.

Plus de racisme dans les terres anglaisesEt encore une fois, les gens agiront surpris. De un article il y a dix jours:

«Peut-être que le football ne peut pas échapper à ce glissement de division; peut-être que rien ne peut. C'est peut-être l'intention de ceux qui l'alimentent. La division ne frappe pas à la porte d'entrée, elle s'infiltre à travers les fissures des murs. Mais le football doit essayer. Nous devons essayer. Si nous ne discutons qu’une minorité de personnes ignorantes le ruinant pour la majorité, nous ne devons pas les laisser gagner. »

Daniel Storey