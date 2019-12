Gagner la Coupe du monde des clubs «comme atterrir sur la lune»

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 7:24

Le manager Jurgen Klopp a comparé Liverpool remportant une première Coupe du monde des clubs à l'atterrissage sur la lune, mais admet qu'il ne s'en soucierait pas moins s'ils ne sont pas loués pour avoir soulevé le trophée.

À trois occasions précédentes – en 1981, par coïncidence contre les adversaires de samedi, Flamengo – en 1985 et 2005, ils sont rentrés chez eux les mains vides et il reste la pièce d'argenterie qu'ils n'ont pas encore gagnée.

La compétition est généralement ridiculisée en Europe, et en Angleterre en particulier, et Klopp a été critiqué pour avoir emmené toute son équipe de première équipe au Qatar et avoir laissé derrière lui une équipe de jeunes extrêmement inexpérimentée pour se faire battre 5-0 par Aston Villa au cours du quart. finales de la Coupe Carabao.

Donc, s'ils battaient l'équipe de Sao Paulo au stade international Khalifa de Doha, il ne s'attend pas à des éloges généralisés pour cette réussite. Mais il n'est pas gêné.

"Je ne sais pas comment vous abordez quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant – comme atterrir sur la lune", a-t-il déclaré.

«Nous jouons contre une équipe d'un pays et d'un continent où cette compétition signifie tout pour tout le monde et, en Angleterre, nous devons expliquer pourquoi nous venons ici.

"C’est ainsi que l’Europe regarde le monde, que nous sommes au centre de l’attention.

"On s'en fout? (si Liverpool n'obtient pas le crédit) Vraiment, vous ne gagnez pas quelque chose, alors les gens diront: "Oh, vous l'avez gagné".

"Vous le gagnez pour le célébrer, et je sais que les fans de Liverpool célèbreront comme un fou, et d’autres diront:" Qui s'en soucie ".

"Je m'en fous. Vous ne gagnez pas à montrer au monde entier que nous sommes ici.

«Vous l'obtenez et nous dirons ensuite que c'est bien. Je ne sais pas si vous pouvez le conserver ou obtenir une réplique, mais ce serait quand même bien de réaliser quelque chose, de le faire de la meilleure façon possible. "

Klopp semble prêt à reprendre Virgil Van Dijk dans son équipe après que le Néerlandais a raté la demi-finale contre Monterrey en raison d'une maladie.

Cela signifie qu'il est susceptible de nommer un côté à pleine puissance, libérant ses trois premiers de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane après que cette dernière paire ait quitté le banc pour avoir un impact contre les Mexicains.

De nombreux joueurs ont parlé ces dernières semaines de la manière dont gagner des trophées les motive, après avoir levé leur première pièce d'argenterie avec la Ligue des champions en juin.

Le milieu de terrain Adam Lallana a décrit cette semaine comme une «dépendance» et Klopp a déclaré que l'attitude de ses joueurs était de première classe malgré le fait de rompre avec leurs routines normales.

«Vainqueur de la Coupe du monde des clubs, vous n’avez pas souvent la chance de le faire et pour la plupart d’entre eux, avec les pays pour lesquels ils jouent, ils n’ont jamais la chance de gagner une Coupe du monde. Pour moi, c'est aussi la seule chance », a déclaré l'Allemand.

«Ils ne se plaignent pas beaucoup. Je n'ai jamais eu à convaincre mon équipe de venir jouer la compétition.

«Ils étaient complètement en feu dès le premier moment où ils en ont entendu parler.

"Vous n’écrivez pas l’histoire au préalable, vous faites quelque chose et ensuite tout le monde vous dit plus tard:" Vous avez écrit l’histoire ". Mais je n'ai aucune idée si ce serait de l'histoire.

"Pour être honnête, ce n'est pas ma première préoccupation. Gagner ce serait formidable – je ne sais même pas exactement à quoi ressemble le trophée, mais je ne le savais pas non plus à propos de la Super Coupe (européenne) et c'est un bon exemple. "