Gagner la Ligue Europa donne la Ligue des Champions. Exceptions et modalités d’accès

La victoire de la Ligue Europa, à partir de 2017/2018, donne un accès direct aux groupes de Ligue des champions de l’année suivante. Une incitation décidément importante pour certaines équipes encore en course qui, en plus du prix économique, pouvaient profiter de ce bonus sportif. Bien que, comme cela arrive souvent, les exceptions et les cas tout à fait particuliers ne manquent pas.

Que faire si le vainqueur EL est déjà qualifié pour la Ligue des Champions à travers la ligue?

Dans ce cas, l’entrée dans les groupes de la Ligue des champions est garantie à la troisième équipe classée au championnat de la fédération à la cinquième place du classement. Traduit en termes simples, le troisième de la ligue française irait en Ligue des champions. L’événement s’est produit au cours des deux dernières saisons, avec l’Atletico et Chelsea (vainqueurs de l’EL et qualifiés pour les champions du championnat) qui ont cédé la place à Lyon (dans les deux cas, a terminé troisième du championnat).

Une équipe de Ligue des Champions à travers la ligue peut-elle rester en faveur des vainqueurs de la Ligue Europa?

La réponse est oui, bien que la possibilité soit très compliquée. Les différentes associations peuvent avoir un maximum de 5 équipes en Ligue des champions, c’est la prémisse. Cette possibilité peut se produire si et seulement si les vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa viennent des 4 championnats en tête du classement (Angleterre, Allemagne, Italie et Espagne) et à la fin de la saison ils ne figurent pas parmi les 4 premiers du classement. À ce stade, «sauter» serait la quatrième place, qui relèverait de la Ligue Europa.