“Gagner pour rester dans le sillage de Palerme, nous ne pouvons pas échouer”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Demain après-midi le Savoia défiera les murs amicaux Licata, les blancs revenant de l’équipe externe contre Roccella tandis que les Siciliens ont balayé Corigliano Calabro dans la maison.

L’ANALYSE DE MISTER

A la veille du rendez-vous habituel avec le technicien des Oplontines, Carmine Parlato: “Nous regrettons le récent match sur la route avec Roccella, surtout à la lumière des performances offertes. Au cours de la semaine, nous avons analysé les erreurs commises et il y a une ferme volonté de revenir aux trois points du prochain défi. Licata? Il faudra une application maximale dans les deux phases, nous ferons face à un adversaire de qualité et la contribution de chacun est requise “.

INTERDIT D’ÉCHEC

N’ayant pas échoué à rester dans la course pour le titre: «Le match contre Licata doit taquiner les garçons, celui qui prendra le terrain devra immédiatement rentrer dans leur rôle, on ne peut pas se permettre d’avoir tort. Cette Savoie donne des résultats positifs, mais l’enthousiasme ne doit jamais manquer, alors si à la fin de l’année, ceux qui sont devant nous ont fait mieux que nous les féliciterons. Nous faisons face à un grand adversaire et nous voulons nous assurer de rester le plus près possible du classement. “

MEA CULPA DEI BIANCHI

Mea culpa pour des résultats négatifs, plus d’équilibre est nécessaire: «Nous devons faire le moins d’erreurs possible d’ici à la fin, sur le terrain nous devrons descendre avec beaucoup de sérénité, d’enthousiasme et de force mentale. Jusqu’à présent, nous avons accumulé une bonne quantité de points, il manque quelque chose mais ce n’est que de notre faute, mais je n’ai pas envie de condamner les garçons, il suffit de trouver un certain équilibre sur le terrain “.