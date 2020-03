Gaizka Mendieta, des 90 milliards de lazio aux soirées en tant que DJ

Basque à Bilbao, Gaizka Mendieta il fut l’un des milieux de terrain les plus importants d’Espagne au tournant des années 2000. Né dans le football à Castellon, de 1992 à 2001, il fut l’un des protagonistes des succès de Valence, portant également le brassard de capitaine. En 2001, après la vente de Nedved à la Juventus, la Lazio décide d’investir 90 milliards de lires pour sa carte, mais le basque ne reviendra pas selon les attentes et après une seule saison, il dit au revoir à la capitale. Après la Coupe du monde 2002, il est prêté à Barcelone, avec qui il jouera une bonne saison. Les 5 dernières années de sa carrière les passeront à Middlesbrough. Juste dans la ville anglaise, il a choisi de s’installer après ses adieux au football et est maintenant un DJ de renom dans les consoles des clubs les plus exclusifs de la place. Au cours de sa carrière, Mendieta a remporté une Coupe d’Espagne, une Super Coupe d’Espagne et une Coupe de la Ligue anglaise. Les regrets, cependant, sont tous liés à la double finale perdue en Ligue des champions contre le Real Madrid et le Bayern Munich. Aujourd’hui, Mendieta fête ses 46 ans.

Gianluigi Lentini, Jimmy Floyd Hasselbaink, Gianpaolo Bellini, Manuel Neuer, Leandro Chichizola, Nicolas N’Koulou, Antonino Ragusa et Pedro Obiang sont également nés aujourd’hui.