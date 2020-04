Gala biélorusse La sigue du village gaulois suit la sienne malgré le coronavirus

Alors que la planète est pratiquement paralysée, sans événements sportifs et avec une économie sous-minime, La Biélorussie poursuit une étrange politique de défi au coronavirus.

04/04/2020

Agir à 00:31

CEST

Bien que toutes les réunions se déroulent sans public, l’ancienne République de l’Union soviétique a commencé ce vendredi un troisième jour de la Premier League qui sera achevé entre samedi et dimanche lors d’une pandémie.

En fait, en début de semaine Le président biélorusse Aleksdandr Lukashenko a joué un match de hockey sur glace, une de ses grandes passions. “Tu vois le virus quelque part?”, S’exclama-t-il à la presse en se rendant au vestiaire.

Les deux crashs survenus ce vendredi Ils se sont terminés par une victoire 2-0 sur le Torpedo Zhodino d’un Dinamo Minsk qui a inauguré son casier à points et avec le triomphe de Gorodeya (0-1) dans le fief de l’équipe du bas Bobruisk.

Avec le Brésilien Danilo comme une de ses références, Dinamo Minsk a pris les devants à la 21e minute avec un but du jeune biélorusse Klimovich et condamné sa victoire au bord du repos grâce au but croate Karlo Brucic, un joueur qui a coïncidé la saison dernière avec les ex-Andrés Iniesta au Japon.

Le stade Traktor à Minsk, complètement vide | FK DINAMO

Avec une capacité d’un peu plus de 16 000 spectateurs, le Traktor de la capitale biélorusse était le paradigme de la solitude et de la tristesse, de la défaite du sport devant un COVID-19 qui continue sans cesse.

À environ 160 kilomètres au sud-est de Minsk et à seulement 250 kilomètres de Tchernobyl, Bobruisk a accueilli le deuxième match vendredi dans son minuscule stade Spartak, qui ne convient même pas à 4 000 spectateurs.

Avec quelques dizaines de fans dans les tribunes qui ont défié les règlements d’une manière étrange, l’équipe locale s’enfonce dans la table en ajoutant leur troisième défaite en tombant moins qu’un Gorodeya qui a marqué ses premiers points grâce au but du Serbe Lajar Sajcic dans les 66 ‘… trois minutes après son entrée sur le terrain.

Étrange présence de quelques fans à Bobruisk | FK BOBRUISK

Pour ce samedi, trois autres rencontres de la plus haute catégorie sont prévues: Soligorsk-Neman Grodno, BATE Borisov-Rukh Brest et Brest-Slavia Mozyr. Et la journée se terminera dimanche avec Energetik BGU-FK Minsk, Vitebsk-Smolevichi et Isloch Minsk-Slutsk.

Par conséquent, le Bélarus poursuit son plan normalité presque maximale dans sa lutte contre le coronavirus malgré le fait que de plus en plus de citoyens portent des masques dans les rues de leurs principales villes.