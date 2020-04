«Galactico Reunion» de Ronaldo a fourni des citations de Beckham, Casillas, Figo et Roberto Carlos

Ronaldo est allé en direct sur Instagram hier soir pour diffuser le “Galactico Reunion”. Le Brésilien a eu des appels vidéo en direct avec Roberto Carlos, Figo, David Beckham et Iker Casillas. C’était un événement amusant pour les fans à écouter au milieu des verrous à travers le monde. Voici quelques-unes des meilleures citations de l’émission:

Entretien avec Roberto Carlos

“C’est une situation très difficile [Coronavirus pandemic], nous espérons revenir à la normale. Nous avons perdu beaucoup de gens, comme Lorenzo Sanz », a déclaré Roberto Carlos interrogé sur son état actuel.

La conversation a dérivé vers le Real Madrid et l’ère Galactico, pour laquelle Roberto Carlos a regardé en arrière avec des souvenirs positifs:

“Je m’en souviens avec beaucoup de tendresse, c’était fantastique que nous ayons tous coïncidé ensemble en même temps.”

Entretien avec Luis Figo

Avec Roberto Carlos et Figo, Ronaldo et ses coéquipiers ont parlé dans leur portugais natal.

«Nous avons eu la chance de rassembler des talents et aussi des gens très humbles et gentils. Tout le temps que nous avons passé ensemble a été spécial, tout ce qui nous a aidés à gagner. En dépit d’être des joueurs si connus, nous savions tous quoi faire et comment nous devions travailler. Cela nous a permis de vivre tant de bons moments », a noté Figo.

“J’étais heureux de m’entraîner avec vous et les autres”, a commenté Ronaldo. «Nous ne pouvions pas tout gagner. Le football est comme ça et c’est aussi la beauté du football. »

Entretien avec David Beckham

David Beckham était la troisième interview de Ronaldo et le Brésilien a changé de vitesse en parlant anglais et en accueillant Becks avec sa langue maternelle. Ronaldo a préfacé la conversation en plaisantant sur son anglais: «Mon anglais est mauvais, mec, vraiment mauvais, je suis gêné. Quand je bois du vin, ça va mieux, mais en quarantaine je ne bois pas! ”

Avec Beckham maintenant propriétaire de l’Inter Miami et Ronaldo propriétaire du Real Valladolid, les deux ont suggéré un potentiel amical pour aider ceux dans le besoin après la pandémie. Ils ont ensuite évoqué la difficulté de gérer leurs clubs respectifs pendant la pandémie.

“Nous essayons de ne pas dépenser plus d’argent, nous n’avons plus d’argent”, a déclaré Ronaldo à Beckham. «Nous espérons que nous pourrons rester dans la première division une autre année parce que nous recevons beaucoup d’argent de la télévision. Nous ne savons pas comment la Liga va se terminer, nous devons donc attendre. Nous avons parlé à LaLiga et à la fédération espagnole et je pense que le 26 de ce mois, alors je pense que nous avons besoin de deux ou trois semaines minimum pour que l’entraînement revienne et joue. »

La passion de Beckham pour l’Inter Miami était évidente lors de l’appel et il était clairement déçu de l’arrêt brutal des premières semaines d’action du club:

“Nous sommes ravis car c’est un endroit spécial avec des gens spéciaux. J’essaie de prendre des choses de Manchester United, du Real Madrid, de l’AC Milan, du PSG et de LA Galaxy. J’essaie d’intégrer un peu de chaque équipe dans cette organisation. Nous n’avons eu la chance de jouer que deux matchs, mais maintenant nous attendons que les experts et les instances dirigeantes nous autorisent à rejouer », a déclaré Beckham.

Beckham a ensuite rappelé à Ronaldo les bons moments passés à Madrid:

«Ce fut un grand mouvement – aller de Manchester United à Madrid. Je n’avais jamais vécu en dehors de l’Angleterre. Je me souviens être entré dans le vestiaire et vous avoir vu en souriant et je me sentais à l’aise. »

«Je me souviens que Roberto Carlos ou vous vous êtes tourné vers moi et avez dit que s’il y avait un joueur anglais qui pouvait jouer dans l’équipe brésilienne, ce serait moi. Je ne vous ai jamais cru parce que les joueurs brésiliens sont les meilleurs joueurs, tout le monde le sait », a fait remarquer Beckham.

“Vous avez été l’un des meilleurs de tous les temps au milieu de terrain”, a répondu Ronaldo. “La façon dont vous avez touché le ballon, la façon dont vous pouvez placer le ballon où vous voulez et, sans que vous me regardiez, je courais simplement et tout à coup, le ballon est venu”, a-t-il ri.

Après la conversation, Beckham a posté les images suivantes dans son histoire Instagram:

Compte Instagram officiel de David Beckham



































Beckham a posté cette photo dans son histoire après la conversation avec Ronaldo





Compte Instagram officiel de David Beckham

Entretien avec Iker Casillas

Ronaldo et Iker Casillas étaient la dernière interview pour les “Galacticos” et c’était une troisième langue pour Ronaldo dans la nuit car ils parlaient en espagnol.

“La combinaison de la ville et du club n’est pas meilleure que Madrid et le Real Madrid”, a souligné Ronaldo. «Ce fut l’un des meilleurs sorts, sinon le meilleur, de ma carrière.»

Casillas s’est moqué et a veillé à rappeler à Ronaldo son penalty sur les débuts du Brésilien:

“J’ai économisé une pénalité avant de venir pour vos débuts”, lui rappela Casillas. «Mais sérieusement Ronnie, ce fut un privilège de vous avoir au Real Madrid. Avec votre amour et votre façon de laisser une marque sur tout le monde. Ce fut de très bons moments. »

Iker Casillas a également parlé de sa crise cardiaque mortelle et de la gratitude qu’il avait pour les médecins et le personnel autour de lui pendant l’événement:

«Ma crise cardiaque a été un choc énorme. J’ai eu de la chance que cela se produise sur le terrain d’entraînement et c’est ce qui m’a sauvé la vie. Je serai toujours reconnaissant aux médecins. Si cela m’était arrivé ailleurs, je suis sûr que je ne serais pas ici pour vous parler maintenant », a déclaré l’ancien capitaine de Madrid.

Dans l’ensemble, c’était un bon répit des nouvelles entourant le coronavirus et a donné aux anciens joueurs et aux fans une chance de se souvenir.