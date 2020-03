Galatasaray et Besiktas à égalité sans but dans la classique du football turc »Soccer press

Dimanche 15 mars 2020

Dans un duel correspondant à la date 26 de la Super League turque, Galatasaray et Besiktas n’ont fait aucun mal et ont fini par tirer sans but. La confrontation entre deux des équipes les plus importantes du pays s’est déroulée sans public dans les tribunes.

Dans un stade vide, Galatasaray et Besiktas se sont affrontés dans le cadre de la date 26 de la Super League turque. La confrontation entre deux des géants du football turc, s’est terminée à égalité sans buts, un résultat qui ne favorise pas grand-chose d’aucun des lancers.

Le match a eu un bon nombre de chances de marquer, surtout en seconde période. Lorsque le chronomètre marquait environ une demi-heure après le début du match, Boyd marqua un but pour Besiktas, mais la conquête fut annulée après avoir été examinée par les arbitres du VAR.

Pour la seconde moitié, la proposition des équipes a été beaucoup plus offensive, générant des opportunités de marquer dans les deux buts. Radamel Falcao avait la possibilité de marquer avec une tête, quelques minutes après le début de la deuxième période, mais son tir était légèrement hors cible.

Les gardiens ont commencé à devenir des protagonistes, soulignant un arrêt de Fernando Muslera devant un tir du défenseur de Galatasaray, Nkodou. D’autre part, le gardien de but Loris Karius a également eu une bonne intervention, après un tir bas d’Onyekuru.

En bref, avec cette égalité, Galatasaray a atteint 50 points, restant à la troisième place du tableau, à seulement 3 unités derrière les leaders. De son côté, Besiktas a réussi à atteindre 44 points, s’établissant ainsi à la quatrième place du championnat.

Pour la prochaine date, Galatasaray devrait visiter Rizepspor, le dimanche 22 mars. Seul, Besiktas devra recevoir Antalyaspor le samedi 21 mars.