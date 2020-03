Galatasaray, Saracchi: “Si nous jouions une semaine de plus, nous étions tous infectés”

L’ailier du Galatasaray, Marcelo Saracchi, a été critique à Sport890, avec le retard avec lequel les autorités turques de football ont opté pour l’arrêt temporaire de l’activité: “Ici, les joueurs recherchés pour le championnat et la Fédération ont dit non. Oui Nous avons joué pendant une autre semaine, nous serions tous infectés. Le technicien est sorti positif lundi. Muslera m’avait déjà prévenu de la manière dont l’État s’en occupait. Il s’est avéré qu’il y avait dix cas et le nombre augmentait, jusqu’à quatre-vingt-dix. Si le championnat ne s’était pas arrêté, ce serait un le chaos. “