Gallardo a parlé après la victoire et a répondu aux accusations de Boca: “Ce que les autres font ne m’importe pas du tout”

Rivière Il a remporté une victoire historique mercredi soir après avoir battu 8-0 à Binational (Pérou) pour la Copa Libertadores. La différence aurait pu être plus grande si Nicolas De La Cruz ou Ignacio Fernández marqué les sanctions qui ont échoué.

Marcelo Gallardo Il a pris la parole lors d’une conférence de presse et y a fait référence. “Nous continuons à générer, nous sommes une équipe qui génère. Nous échouons. Il nous faudrait couper cette séquence. C’est très rare. Nous traversons cette situation, qui malheureusement pour toute équipe dans des situations décisives et quand vous avez ces avantages, c’est un coût très cher à payer.” Tant que nous ne descendons pas et essayons les nôtres, avec un jeu d’équipe, avec une équipe qui ne change pas ses idées, nous continuons à maintenir une bonne façon de jouer. Cela ne nous a pas confondu au-delà des situations adverses “, a-t-il déclaré.

En ce sens, il a expliqué comment il avait réussi à garder le moral sur son campus, malgré le fait qu’il soit resté aux portes de Super ligue. “J’ai insisté pour que nous soyons confus. Que rien ne perturbe le bien-être d’une équipe qui veut toujours. Cela insiste toujours, ça va à la recherche. Que rien n’affecte ce que nous sommes. Les choses peuvent arriver comme le week-end, ça peut être injuste Mais au sein de cette injustice, les règles du jeu sont claires et vous pouvez en souffrir “, a-t-il expliqué.

“Nous sommes une équipe très fiable. Ensuite, celle qui veut analyser la légèreté, que si vous perdez, vous ne servez pas, ou des résultats stupides, que vous savez que cela existe et continuera d’exister. Le néant lui-même est analysé. River peut perdre ou gagner, mais nous sommes un Une équipe fiable. Il sait ce qu’il veut, suivre une ligne. Ensuite, il est dans les possibilités “, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, il a fait référence aux Chicanas de Marcos Diaz (“Le mensonge est fini”) et Nicolás Capaldo (“Il est plus joli de gagner comme ça, avec ce coup de poing”), les deux joueurs de La bouche. “Nous avons toujours été une équipe respectueuse dans la défaite et plus encore dans la victoire et ce que les autres n’ont pas d’importance pour moi, nous l’avons déjà démontré, notamment en gagnant”, a-t-il répondu.

Pour sa part, Yorkman Tello, footballeur de l’équipe péruvienne, a demandé pardon pour l’image montrée dans le stade Monumental. “Nous nous excusons pour tout Pérou. Pour le résultat, nous ressentons la honte des autres. Rivière c’était trop supérieur, il faut l’avouer. Nous sommes très tristes pour la présentation. Nous manquions de tout. Nous avons perdu face à une équipe très compétitive. C’est un coup très fort. Nous allons essayer de ramener les gens. Nous savons que nous avons perdu face à un grand rival. Nous avons laissé que nous devions trop travailler, être plus en sécurité en défense “, a souligné le milieu de terrain de 30 ans.