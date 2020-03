Gallardo est sorti pour expliquer son geste qui a suscité la controverse: “Tout ce que je voulais, c’était qu’ils aient confiance”

Après le match nul contre Défense et Justice, Marcelo Gallardo a gelé regardant les fans de River qui étaient dans la tribune monumentale.

Sans aller plus loin, en se retirant du stade, l’entraîneur de River a levé la main aux supporters qui se sont approchés du stade pour voir l’équipe devant la Défense et la Justice et qui ont vécu l’égalité devant le Falcon.

Ce geste a suscité la controverse sur les réseaux sociaux et Gallardo lui-même est venu expliquer en conférence de presse ce qui s’était passé: “Le fan a toujours été avec nous, Je n’ai aucun mot de remerciement à leur adresser. Tout ce que je voulais, c’était leur faire confiance, un échantillon de plus … Mais ce n’était pas nécessaire, ils savent“.

“D’abord, nous irons à Quito, puis à Tucumán avec la valeur que nous avons en tant qu’équipe. C’est notre mentalité. Celui qui croit ou pense que c’est un terrain défavorable pour nous, c’est faux, car nous avons la possibilité de dépendre de nous-mêmes “, a ajouté la poupée.

Dans la même ligne, il a complété: “C’était seulement pour que les gens tirent les joueurs comme ils le méritaient et ne pense pas que pour ne pas avoir gagné on a raté quelque chose. Cela donne un peu de suspense … nous prenons un point à Boca, qui génère du suspense. Le vainqueur est champion, nous espérons être à Tucumán “, a-t-il conclu.