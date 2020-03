Gallardo, l’objectif de gagner sa première Super League et la coutume d’enterrer Boca

Plaque de rivière il doit gagner à Tucumán pour être champion et ne pas dépendre de ce qui se passe entre Boca Juniors et Gymnastique et Escrime de La Plata. Avec un point de différence, l’équipe «Doll» peut entrer dans l’histoire. Encore une fois, et oui, devant son éternel rival.

Après le 9 décembre 2018 il n’y aura rien de tel dans le football mondial. Du moins, jusqu’à ce qu’une autre finale de la Copa Libertadores se répète. Cependant, ce qui se passera ce samedi est une situation que les amateurs de ce sport sont habitués à: voir Boca et River se battre main dans la main pour gagner un trophée.

Comme il n’y a pas si longtemps, le destin a voulu que cette 2020 amène une course contre la montre entre les «millionnaires» et les «xeneizes» pour voir qui obtient le titre de Super League. Dans le sprint final, nous avons un point de Gallardo au-dessus de Boca, et c’est seulement avec une victoire qu’il suffira de faire un autre tour olympique.

Ce n’est pas n’importe quel trophée: c’est le premier de la ligue locale sous la direction de la ‘Doll’. Cependant, rien n’est encore dit. Mais cette opportunité est plus que spéciale pour un entraîneur à qui on a toujours reproché (de la presse en dehors des couleurs de Nunez) qui n’avait pas réalisé de championnat national.

Est-ce difficile de gagner la Super League? Bien sûr, c’est un tournoi régulier avec de nombreux jeux à jouer et nécessite un record qui jusqu’à présent, il n’y avait jamais à River. Et je dis jusqu’à présent parce que cette saison semble avoir été celle qui a concentré les forces dans cet événement.

L’objectif est spécial, ce serait la première fois que Gallardo le ferait et avec lui un nouveau verre arriverait aux vitrines de River. Cependant, la coutume serait répétée: enterrer Boca Juniors une fois de plus.