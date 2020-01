“Gallardo m’a sauvé des 50 degrés d’Arabie saoudite” »Football Press

Vendredi 17 janvier 2020

Le défenseur chilien Paulo Díaz, a évoqué son cadeau à River Plate après un semestre depuis son arrivée dans l’équipe “millionnaire”, où il a dû disputer une finale de Copa Libertadores. Il a évoqué sa relation avec Marcelo Gallardo et rappelé son séjour en Arabie saoudite.

Après la pré-saison de River Plate dans la ville de San Martín de Los Andes et en vue de la deuxième partie de la Super League argentine, le défenseur chilien, Paulo Díaz, a fait référence à son présent dans l’ensemble “ millionnaire ” après un semestre depuis son Arrivée, où il a souligné sa relation avec l’entraîneur Marceo Gallardo, son séjour en Arabie saoudite et l’adaptation à la boîte des «bandes de sang».

«River est une excellente équipe. Et le fanatisme des fans est impressionnant. Ce que nous vivions à San Martín de los Andes avec les gens était spectaculaire. Une expérience unique Depuis la possibilité de sortir, j’ai toujours voulu être ici et maintenant je veux continuer à grandir », a-t-il commencé en disant lors d’un entretien avec Clarín.

«Ce fut un semestre avec beaucoup d’émotions en peu de temps. Je suis arrivé en août et avant la fin de l’année, nous avons éliminé Boca de la Copa Libertadores, nous avons joué la finale et remporté la Coupe d’Argentine. Je ne veux toujours pas me contenter de cela et j’espère que de nouvelles fins arriveront », a-t-il ajouté.

Dans le même esprit, il a été consulté pour son adaptation à l’équipe Gallardo «Muñeco», qui lui a coûté plus cher que prévu. «Chaque acteur a besoin d’un processus d’adaptation. Et ce qui m’a compliqué, c’est que j’ai passé trois ans sans faire de pré-saison. A cause des blessures et parce qu’en Arabie nous avions assez de compétition et nous avions à peine quelques jours de repos. Mais je pense que plus j’ai confiance, meilleure sera ma version. Je me sens très bien, impatient et très confiant, a-t-il déclaré.

Sur son chemin à travers l’Arabie saoudite, il a avoué que celui qui l’a convaincu d’aller au Moyen-Orient était le directeur technique Pablo Guede, qui l’a dirigé en Palestine et à San Lorenzo. «Pablo Guede m’a convaincu. C’est comme un père pour moi. J’étais en Palestine, où cela m’a donné la chance de commencer et m’a emmené à San Lorenzo. Quand je suis allé en Arabie, c’était pour lui. » Et le niveau du football saoudien: «J’ai été surpris. J’avais une mauvaise image avant d’y aller, mais en étant là j’étais surpris car il y avait beaucoup d’étrangers pour chaque équipe et des joueurs très importants. C’est un football compétitif. »

Il a également déclaré que les températures élevées le compliquaient au Moyen-Orient. «J’ai été frappé que tout le monde soit couvert quand il fait 50 degrés. Mais je sais que c’est pour une question religieuse. Et la chaleur m’a beaucoup affecté. Nous avons joué à dix heures du soir et il faisait 35 degrés. J’étais habitué au froid de Santiago, ma ville et j’adore le froid », a-t-il déclaré.

À son retour en Amérique du Sud, Marcelo Gallardo a joué un rôle fondamental, car c’est lui qui a tenté de faire son arrivée à River Plate. «Ce fut une grande joie. Depuis qu’il a commencé à parler de la possibilité que cela arrive à River, il m’a immédiatement contacté. C’était l’été dernier et dans ce marché de passes ne pouvait pas arriver, mais le suivant a eu de la chance. Gallardo m’a sauvé des 50 degrés d’Arabie. » De même, il a souligné le fonctionnement de la poupée el Doll: la demande qu’il a à tout moment. Et la confiance qu’il donne au joueur. Gallardo fait en sorte que tous les joueurs se sentent importants, que vous jouiez ou non. Et c’est fondamental. »

Au cours du semestre, il a été avec le Buenos Aires, il a dû faire face à un grand revers en finale de la Copa Libertadores 2019, où il est entré dans les dernières minutes et Flamengo a inversé le jeu. Compte tenu de cela, l’équipe nationale a déclaré qu’elle chercherait à se venger.

«J’ai eu un sentiment laid et triste. Mais c’est déjà derrière. A l’époque on reprochait les choses, mais c’est arrivé. Vous devez tourner la page. Ensuite, la Coupe d’Argentine a été gagnée et nous devons maintenant aller pour la Super League et pour le match revanche dans la Copa Libertadores cette année », a déclaré Diaz, qui se prépare à passer à la propriété de River dans le duel contre Independiente de Avellaneda dimanche 19 Janvier à la reprise de la Super League trans-australienne.