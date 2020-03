Gallardo ne se rend pas en Equateur pour le match de la rivière pour Libertadores

Ce mardi matin, une nouvelle a surpris le monde Rivière: Marcelo Gallardo ne se rendra pas en Équateur Pour être dans les débuts du Millo dans cette édition de la Copa Libertadores. C’est ce qu’a déclaré le club à travers ses réseaux sociaux, où il a expliqué que une image fiévreuse et l’angine de poitrine sont les raisons.

Comme l’a dit Maxi Grillo à Tres Arriba (du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 à TNT Sports), le DT ne se rendra pas à Quito pour le tableau qu’il présente et “pour éviter toute contagion, en tenant compte de la situation du coronavirus“Dans ce pays.” La double analyse que tout le monde va faire est que, dans une liste de concentrés qui compte 16 joueurs dont il y a quatre dans la banque qui sont jeunes, l’entraîneur ne voyage pas pour garder l’équipe à Buenos Aires Aires “pour la définition de Super ligue de ce samedi avant Atlético Tucumán, Je trouve que vous allez vivre par notre écran.

Dans son compte Twitter, le club de Núñes a publié un bref texte dans lequel il a déclaré: “Source d’information [Parte médico] Marcelo Gallardo ne fera pas partie du voyage en Equateur pour une boîte d’angine de poitrine. “En son absence, Matías Biscay sera à la banque et sera chargé de diriger l’équipe à la recherche d’un bon résultat contre la Ligue sportive universitaire. Pour ce match, Gallardo s’est occupé de la plupart des gros titres du week-end dans le but de remporter une victoire pour éviter de compter sur Boca et être champion du tournoi.