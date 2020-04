Pedro Gallese, gardien de but d’Orlando City, a parlé aux fans d’Alianza Lima via Instagram. Le joueur péruvien a laissé les portes ouvertes à son retour au club albiazul, dans lequel il a joué en prêt ces derniers mois: “J’étais content à Alianza, le club dont je suis fan, je me suis retrouvé avec l’épine de ne pas avoir été champion et d’avoir été Si proche. Revenez? C’est ce que vous avez en tête en tant que fan, revenez et soyez champion. “