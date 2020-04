Galliani: «Milan, titre de champion perdu en 2012 à cause de moi et d’Allegri. Cette fois avec Sergio Ramos … ‘| marché

L’ancien PDG de la Milan et maintenant del Monza Adriano Galliani a parlé à ‘QSVS’ sur Telelombardia et Top Calcio 24: “Il y a quelque temps, j’étais au téléphone avec Kaka pour son anniversaire, aujourd’hui il y a 38 ans, nous nous souvenions de toutes les merveilles. J’étais assez ému. En ces temps, il y a beaucoup de matchs du Milan AC du passé et nous nous souvenons: habituellement Inzaghi commence la rumba (rires, ndlr). Tout le monde est là, le match d’Athènes 2007 était aussi l’autre soir et j’ai parlé avec Dida, Oddo, Maldini, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Inzaghi … Si vous pensez quelle équipe et quel banc nous avions … ” .

RÉCUPÉRATION – “Les temps ne peuvent être donnés que par le virus, il faut comprendre ce qui va se passer. Nous sommes en Lombardie, nous connaissons les décès et les infections. C’est très difficile, car le 4 mai toutes les autres personnes pourront se déplacer mais à distance, peut-être pourrez-vous repartir avec entraînements individuels qui n’ont rien à voir avec le football. Selon mon ami Max Allegri, cela prendra encore 3-4 semaines après la reprise des entraînements de groupe. En supposant que vous commenciez par des entraînements individuels le 4, vous devrez recommencer à jouer. football avec de petits matchs et à partir de là encore 4 semaines au moins. Donc je ne sais pas. Il y a encore 12-13 matchs et puis les Coupes d’Europe pour les équipes participantes. “

TIR IMPOSSIBILITÉ – “Les comptes vont probablement sauter entre A et B? Stra-jump dans les airs. Avec la dette que les clubs ont déjà et la perte de revenus télévisuels deviendrait une situation dramatique. Ce n’est pas seulement le dernier versement des droits TV, mais même les matches qui manquent. L’UEFA doit payer environ 400 millions aux équipes encore en lice. Même les meilleurs clubs européens risquent la faillite. Ils ont des coûts élevés et n’ont plus de revenus. Le Real Madrid et Barcelone avaient un musée et une boutique qui milliards d’euros, la visite du Camp Nou est le deuxième plus grand musée d’Espagne en termes de nombre de personnes. Il n’y a plus de revenus et seulement des coûts, personne n’est capable de supporter une non-conclusion de la saison “.

MONZA – “Mes idées sont très claires. Les équipes de Serie B et C n’ont pas de ressources pour reprendre le championnat sauf lorsque la situation est normalisée. Il n’y a pas d’argent pour supporter ces protocoles très chers, alors il y aura aussi les problèmes transférés: voyages, hôtels, etc. Pour la Serie A, ce sont des dépenses supportables, il n’y a pas de revenus en C et très peu en B. Donc, et je le dis contre l’intérêt de Monza, je ne peux m’empêcher de comprendre que ces deux championnats ne peuvent commencer que lorsque Je ne dirai pas que la situation n’est pas revenue au pré-virus, mais presque tous subiront les étapes vides, mais avec les autres coûts supplémentaires comme vous le faites. Figer le classement ou reprendre quand tout est normal? Nous ne voulons pas de victoire à la table. Un jour, nous recommencerons à jouer et nous devrons repartir de là où nous nous sommes arrêtés: terminer le championnat et ensuite seulement commencer une nouvelle saison, également parce que B et C n’ont pas de compétitions européennes ou de problèmes nationaux. L’UEFA pousse car elle doit également collecter l’argent de la phase de groupes d’ici 2020 “.

MOMENT DANS LEQUEL IL A PENSÉ QUE LE GRAND MILAN A ÉTÉ FINI – “L’été 2012, quand nous vendons Ibrahimovic et Thiago Silva. Après 8 ans, ils jouent toujours. Puis Allegri a été très bon pour nous garder en Ligue des Champions pendant encore deux ans, mais en 2012, nous perdons nos grands noms et vendons ces deux-là. c’est le moment où la légende milanaise termine première du classement européen “.

JOYEUX – “Celui que vous aimez le plus? Il a remporté un titre de champion et une Super Coupe d’Italie, le dernier titre de champion d’une équipe autre que la Juventus. Je suis très attaché à tous les entraîneurs: Sacchi, Capello, Ancelotti, Allegri, Zaccheroni … Je suis toujours J’étais un ardent défenseur des entraîneurs, je suis contre les managers qui mangent les entraîneurs et je parviens à créer une très bonne relation avec eux. Ancelotti m’appelle souvent et nous parlons à Allegri tous les jours. Max avait une disposition extraordinaire en 2010/11 et il a remporté un Scudetto. Très bien en 2011/12 et nous avons terminé deuxième, nous laissons tout le reste. Et en 2012/13, nous avons terminé troisième avec une équipe qui n’est plus extraordinaire. Rapport qualité-prix, Allegri a fait plus que le sien. En 2011 / 12 nous pourrions gagner le Scudetto, nous avons un concours de culpabilité Allegri et moi. Nous voulions gagner la Coupe d’Italie et nous avons forcé Thiago Silva dans cette fichue demi-finale en le faisant jouer, il s’est blessé et ensuite nous avons eu beaucoup de pr oblemi. Si nous avions été plus prudents, cela aurait peut-être changé. Et si mon ami Carlitos (Tevez, ndlr) était arrivé en janvier 2012, nous aurions peut-être gagné le championnat. “

Tevez – “La photo? Je ne suis pas fou, j’avais tout sur lui. Elle n’était plus faite parce que le monde du football est fait de beaucoup de choses. Ça s’est passé comme ça. Avec lui je pense que nous aurions gagné le championnat, peut-être n’aurions-nous pas vendu Ibra et Thiago Silva. J’ai vu une attaque Ibrahimovic-Tevez et j’ai rêvé. Boccone plus indigeste? C’est pour abandonner Roberto Baggio à la Juventus en 1990. Je l’avais rattrapé. Que s’est-il passé? Il est allé à la Juve “.

LE PLUS FORT AVEC LE MILAN JERSEY – “Il n’y a jamais de doute dans ma tête: Marco van Basten”.

ANECDOTE SERGIO RAMOS – “J’ai vu Sergio Ramos avec Piqué. Ancelotti quittait le Real et je voulais l’amener à Milan, il va dîner avec les managers du Real et je me retrouve à table avec Ramos, qui s’approche et me demande combien Thiago Silva a gagné à Milan Je lui dis et il répond: “C’est exactement ce que j’ai demandé à mon président! Merci. “Et il l’a eu. Quelques années plus tard, j’étais au dîner de Cipriani à Ibiza et Sergio Ramos était là, je vais payer et … il l’a payé!”.

UNE PLUS GRANDE FATIGUE POUR CONVAINCRE BERLUSCONI – “1988, Sacchi et moi pour le convaincre d’abandonner Borghi pour prendre Rijkaard. Contre la Juventus, nous avions vu ce talent extraordinaire et Berlusconi est tombé amoureux:” Prenons-le! “. S’il avait joué Borghi, nous n’aurions pas pu prendre Rijkaard. Et Borghi en pré-championnat il avait très bien fait, et Arrigo et moi poussions le président à pousser beaucoup d’argent pour obtenir Rijkaard. “

MATCH QUI M’A RENDU PLUS PITCHÉ POUR L’ARBITRE – “Une Juventus-Milan dont on se souviendra, deux redémarrages incroyables bloqués sans raison au monde”.

«JUVEZ AVEC PLUS D’ATTENTION DES ARBITRES»? – “Je profite du droit de ne pas répondre (rires, ndlr)”.

UNE PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE POUR RELANCER LE SOCCER EN ITALIE – “La Juventus possède également une propriété étrangère, Exor a son siège social à Amsterdam et un bureau des impôts à Londres. C’est une multinationale, donc à moitié étrangère. Que s’est-il passé en dehors des Bianconeri, que l’argent a été transféré d’Europe vers Asie et États-Unis. J’ai vu une étude de l’UEFA qui a montré qu’au cours des 5 dernières années, aucun grand club d’un pays n’a été acheté par un homme riche de ce pays. Tous sont allés à des Américains ou à des Asiatiques. “

LA CRISE CORONAVIRUS PEUT-ELLE MODIFIER LES ÉQUILIBRES DU FOOTBALL? – “Les droits TV ont changé la hiérarchie du football. Dans les années 50 et 60, il n’y avait que des revenus de stade, donc Eusebio était à Lisbonne et Cruijff à Amsterdam. Puis les droits TV ont changé la hiérarchie et ont disparu. nobles clubs de nations qui n’ont pas de gros revenus. Ce n’est pas un hasard si les 16 équipes qui ont progressé dans cette Ligue des champions sont les cinq pays qui ont le plus de revenus de la télévision. Tout dépend du pétrole, le PSG et Manchester City, par exemple, pourraient être affectés. est la situation des clubs qui vivent seuls, comme le Real Madrid, Barcelone, Manchester United et le Bayern Munich: ils ont un chiffre d’affaires provenant tous des revenus traditionnels, ils viennent de nations très importantes, mais l’Angleterre sera toujours plus forte. Vous savez pourquoi ils collectent autant des droits de télévision? Parce que nous parlons anglais, c’est une question linguistique: le monde riche parle anglais “.

MINO RAIOLA – “Vous travaillez bien avec lui, j’ai toujours bien travaillé avec lui et je dois toujours le remercier. Il a pris une commission très riche, mais il aurait pu emporter Donnarumma à zéro lire deux fois et il ne l’a pas fait. Il s’est toujours comporté d’une manière avec moi.” Bien sûr, il est un peu cher, mais je ne peux rien dire contre lui (rires, ndlr) “.