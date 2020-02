Galliani: «Monza en A dans deux ans. Je ne rate pas un match à Milan. À propos d’Ibrahimovic … | Serie A

S’exprimant en marge de l’événement «Unis pour le cœur», Adriano Galliani a parlé de son Monza: “Le but est d’être en Serie A dans 18 mois. Dans la vie, il faut être clair sur ce que l’on veut, alors on ne peut pas non plus l’atteindre. Berlusconi et moi avons clairement ce qu’on veut, être en Serie A le 1er juillet 2021 ».

À PROPOS DE MONZA-MILAN – “Nous espérons pouvoir en parler à partir de la saison 2021-2022. Quand il n’y a pas de concurrence avec Monza, je ne rate pas un match de l’AC Milan. Après le 31, ne puis-je pas avoir l’AC Milan dans mon cœur? Je saute et exulte comme avant, à 3- 2 de Calhanoglu avec Torino j’ai embrassé Massaro “.

À PROPOS D’IBRAHIMOVIC – “C’est un grand joueur, je garde des relations avec lui.”

SUR LE DERBY – “Je ne le verrai pas, je serai à Sienne pour le voyage à Monza.”