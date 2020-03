Galliani rappelle Astori: «Sculpté dans le cœur. Cellino ‘poli et correct, envoûté | Serie A

Adriano Galliani, directeur général de Monza, ex Milan, parle à FirenzeViola.it de Davide Astori: «Davide, de Bergame de San Pellegrino, est arrivé dans le secteur de la jeunesse de Milan en 2001, à l’âge de 14 ans, et a fait tout le chemin dans le Rossoneri jusqu’au printemps où il a joué en 2005/06 en montrant toujours éducation, justesse envers les compagnons et les entraîneurs: bref, un garçon fantastique. Au cours des deux années suivantes, il est prêté d’abord à Pizzighettone puis à Cremonese, se faisant beaucoup apprécier par les dirigeants de ces deux sociétés. Lorsqu’il s’est rendu à Cagliari, en copropriété jusqu’en 2011, à la date limite je me souviens de l’insistance du président Cellino à acquérir la seconde moitié du joueur car il était fasciné par celle-ci, à la fois technique et surtout morale. Deux ans après sa mort, la mémoire de Davide reste gravée dans mon cœur. ”