Galliani sur la baisse de salaire: “Des contrats à l’échéance? Une dérogation de 15 jours ou d’un mois suffirait”

Interviewé par le Corriere dello Sport Adriano Galliani évoque la question de la réduction des salaires et des délais contractuels: “Permettez-moi de dire que nous ne sommes pas là. Dix, quinze, vingt pour cent: mais quel sens cela signifie-t-il d’indiquer des chiffres en tête? Nous comptons sur la meilleure société revue du monde, autonome et indépendante, et on vous demande de faire le décompte des dégâts au bon moment. Et puis sur la base des conclusions il sera possible d’établir la baisse de la rémunération, peut-être en prévoyant des prix sur les saisons suivantes. le football perdra 5,10, 15% à la fin Et la coupure devra être de 5, 10 ou 15. Le reste c’est du bavardage, de la démagogie, de l’improvisation, toujours sans savoir si la saison va se terminer. Si ça pouvait vraiment recommencer en mai une dérogation aux délais des contrats prolongés de quinze jours ou d’un mois serait suffisante. Il est clair que les équipes ne pourront pas être changées par la fin des prêts ou autres “.