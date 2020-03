Au cours de la longue entrevue avec Corriere dello Sport, l’ancien PDG de Milan Adriano Galliani et aujourd’hui à Monza, il a poignardé tous les ex-cadres qui ont récemment passé un contrat avec le club de l’AC Milan et qui ne font plus partie du club: “Je ne supporte pas les gens qui s’en vont et expliquent dans les journaux comment cela doit être fait. Si vous travaillez dans le club, vous êtes occupé et quand vous sortez, vous devez rester silencieux.