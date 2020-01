Gamberini: ‘Juve? Il manque une chose … »| Serie A

L’ex-défenseur (entre autres) de Chievo et Fiorentina Alessandro Gamberini parle à Sky Sport du moment de la Juve et surtout des buts marqués presque uniquement par les attaquants: “Ce sont des chiffres qui dépendent de nombreuses dynamiques, situations que je ne peux pas juger. Pour les voir comme ça, ce sont des chiffres qui suggèrent qu’il manque quelque chose. Cinq objectifs à ce jour (se référant aux buts marqués par Gonzalo Higuain et Paulo Dybala ndlr), après plus d’une demi-ligue, ils sont peu nombreux, et peut-être un peu manque au milieu de terrain ”