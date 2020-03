Garay, premier positif dans le coronavirus LaLiga

Ezequiel Garay, défense de Valence, ont été testés positifs pour le coronavirus, comme le joueur lui-même a progressé sur les réseaux sociaux. Garay l’a annoncé via son compte personnel sur Instagram ce dimanche. Garay devient ainsi le premier footballeur de LaLiga à être testé positif pour le coronavirus.

15/03/2020

Agir à 13:24

CET

SPORT.es

Voici le commentaire qu’il a posté pour rendre compte de son état de santé: “Il est clair que j’ai mal commencé en 2020. J’ai été testé positif pour le coronavirus, je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à prêter attention aux autorités sanitaires, pour l’instant être isolé. “

Il se trouve que Valence, le club auquel appartient Garay, a été l’une des premières entités du football espagnol à prendre des mesures contre le conronavirus, après son voyage à Milan à l’occasion des matches de Ligue des champions contre Atalanta. Le fait qu’un journaliste espagnol qui a suivi Valence dans ce concours se soit avéré positif, a alerté l’entité entière qui a fermé les portes de Mestalla. Cependant, l’UEFA a ordonné que le match nul se joue au stade Ché, mais à huis clos.

Il n’y a eu aucun cas connu qui aurait affecté quelqu’un de l’équipe de Valence, jusqu’à ce que celui de Garay soit arrivé, précisément lorsque les joueurs étaient déjà confinés chez eux après avoir arrêté les championnats.

Depuis Valence, ils prendront sûrement les mesures appropriées pour vérifier s’il y a un autre cas parmi leurs joueurs.