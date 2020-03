García Calvo tourne Pablo Iglesias ＇rouge＇: “Morceau de merde”

De nombreux athlètes sont accusés de ne pas se «mouiller» dans les affaires politiques. D’autres, cependant, détruisent tout. Pas de poils sur la langue. Ils utilisent les réseaux sociaux pour exprimer leur opinion sur ce qui se passe dans la société. La crise médicale, économique et sociale provoquée par le coronavirus est un terrain fertile pour la critique, dans certains cas brutale et destructrice. Comme celui joué par García Calvo. L’ancien joueur de football était heureux de traiter avec Pablo Iglesias, vice-président du gouvernement et leader de Podemos.

31/03/2020

CEST

SPORT.es

La centrale, forgée dans la carrière du Real Madrid, n’est pas d’accord avec le politicien de gauche et a profité de ses déclarations pour le licencier comme “morceau de merde (sic)” et “racaille”. Un langage risqué, impropre à caractère public et qui ressemble plus à celui des nombreux «trolls» qui inondent ce «qui vaut tout» appelé les réseaux sociaux. L’insulte, certes, n’est pas la solution à ces moments d’angoisse.

Ce n’est pas la première fois que Pablo Iglesias et le gouvernement de coalition dirigé par Pedro Sánchez reçoivent des «caresses» de certains athlètes. Pepe Reina est également un habitué des couleurs des leaders actuels. “C’est dommage. Ils se ridiculisent jour après jour. Incroyable.”, a déclaré le joueur madrilène et actuel gardien de but d’Aston Villa.