“Gardons la troisième place. Aux tirs au but …”

SORRENTO (NA). La marche de Sorrento Calcio, les Rossoneri suivent le rythme des leaders Bitonto et Foggia dans le super compétitif groupe H de Serie D. Les Rossoneri menés par monsieur Maiuri ne peuvent plus être considérés comme une surprise du championnat, match après match gagnent de plus en plus de consensus et de certitudes, confortant la troisième place actuelle.

LE CHOC ET LES PEINES …

Parmi les protagonistes de la course de Sorrente, il y a sans aucun doute le meneur de jeu panaméen Eric Herrera, qui lors de la victoire avec Gravina précise: “Course importante pour nous, nous voulions suivre la première et nous l’avons fait. Ce n’était pas facile de conquérir les trois points, le jeu a commencé immédiatement en montée mais le but de Gravina était la gifle qui nous a réveillés de la torpeur. – souligne le joueur de l’AC Milan – Notre réaction a pris le premier penalty, malheureusement manqué par moi, puis à la deuxième tentative j’ai signé le match nul. De un à un, nous avons poussé sur l’accélérateur, ils sont restés sur dix et Cacace a bien réussi à signer le dépassement. ”

OBJECTIF DE LA TROISIÈME PLACE

Jeu après match, la croissance de ce Sorrento semble imparable: «Nous jouons en équipe, à chaque match, nous confirmons que nous sommes un groupe soudé qui n’abandonne jamais, cet esprit a été inculqué par monsieur Maiuri, à qui de grands mérites vont. – continue Herrera – Troisième place? Nous voulons garder cette position serrée, nous nous sommes également étendus sur Tarente et Cerignola. Mais maintenant, vous devez rester concentré, pensez match après match, si nous voulons continuer sur cette lancée positive, nous devons rester sur la bonne voie. L’entraîneur dans ce sens, je suis sûr qu’il fera sa part, il ne nous laissera pas baisser d’un pouce, le groupe a également compris que ce n’est qu’en maintenant cette faim et en suivant Maiuri à la lettre qu’il pourra atteindre l’objectif fixé “.