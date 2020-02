Gareth Bale a promis Zidane au milieu des discussions sur l’échec de Tottenham

Date de publication: Lundi 10 février 2020 10:28

Zinedine Zidane insiste sur le fait que le Real Madrid comptera sur Gareth Bale pendant les derniers mois de la saison après que le Gallois a eu un départ surprise lors de la victoire 4-1 dimanche à Osasuna.

L’ancien attaquant de Tottenham a joué pendant 71 minutes et a participé au niveleur d’Isco lors de sa première apparition en LLiga depuis le 4 janvier.

D’autres buts de Sergio Ramos, Lucas Vazquez et Luka Jovic ont étendu l’avance du Real en tête du classement sur Barcelone.

Bale a largement joué un rôle secondaire cette saison avec des blessures le touchant et des discussions constantes sur une relation tendue avec son entraîneur-chef et était fortement lié à un retour à Tottenham le mois dernier au milieu des affirmations selon lesquelles il n’était pas souhaité par Los Blancos.

Mais discutant pourquoi il compte maintenant sur Balle, A déclaré Zidane à propos du Gallois: «C’est un joueur important.

«Il a réalisé 65 bonnes minutes offensivement et défensivement, il a essayé et c’est un joueur important.

«Le problème est qu’ils veulent que nous ayons un problème avec Gareth, mais nous n’en avons pas.

“Il y a beaucoup de joueurs, ce n’est pas facile de gérer tout ça, mais au final c’est un joueur très important et petit à petit il va continuer à jouer comme les autres.”

Même si Bale a été fortement lié à un éloignement du Bernabeu dans les fenêtres de transfert récentes, son agent Jonathan Barnett a laissé entendre que le joueur de 30 ans verra le reste de son contrat avec le Real.

Zidane a parfois utilisé le Gallois avec parcimonie, le laissant hors du derby récent avec l’Atletico Madrid pour des raisons tactiques.

Il a également manqué la défaite 4-3 à domicile face à la Real Sociedad jeudi en Copa del Rey, mais avec un certain nombre de matchs clés à venir, y compris le match de huitièmes de finale de la Ligue des champions avec Manchester City, l’ancien joueur de Southampton sera requis.

Le patron de Madrid, Zidane, a ajouté: «Il va bien, il a tout donné en attaque et en défense.

«Il était un peu court physiquement, d’où le changement. Il nous en donnera beaucoup d’ici la fin de la saison. Nous compterons sur lui. »

Agent de balle sur les liens Tottenham

Bale aurait dû prendre une réduction de salaire «substantielle» sur son salaire de 600 000 £ par semaine à Madrid, ce qu’il n’était pas prêt à faire.

Et maintenant, l’agent de Bale, Barnett a fait le point sur l’avenir de son client et a apparemment exclu qu’il revienne un jour aux Spurs.

Dans une interview exclusive sur talkSPORT, Jonathan Barnett a déclaré: «Gareth pense qu’il y a encore un avenir pour lui au Real Madrid, il a une femme et trois enfants qui sont très heureux et très satisfaits, et il a un style de vie charmant.

“Il est heureusement dans une position où il peut choisir et choisir où il veut jouer.”

Bale n’était pas le seul homme marginal du Real Madrid à impressionner, Isco attirant également le regard à Pampelune et le remplaçant Jovic marquant son deuxième but pour Madrid depuis son déplacement d’été.

“Vous pouvez lui dire beaucoup de choses, mais s’il ne marque pas de but, il n’est pas content”, a déclaré Zidane à propos de l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort Jovic. “Il doit s’améliorer, mais je suis content de son objectif.”

Les supporters d’Osasuna rêvaient peut-être d’une victoire surprise lorsqu’ils ont pris les devants, mais Madrid a riposté au niveau grâce à Isco avant que Ramos ne rentre chez lui à la 38e minute.

Il est resté 2-1 pendant une longue période de temps jusqu’à ce que le remplaçant Vazquez ajoute un troisième avec six minutes à jouer et un autre sous-marin Jovic a tiré à la maison dans le temps d’arrêt.

“Le premier revient à Isco et il le met là où il le met”, a déclaré le patron d’Osasuna, Jagoba Arrasate, à Diario de Navarra.

«C’est peut-être une erreur, mais nous parlons de joueurs de classe mondiale. Le deuxième et le dernier sont arrêtés si nous sommes plus concentrés.

“Nous devons ajuster les choses mais les adversaires des deux derniers matches sont d’une catégorie supérieure.”