Gareth Southgate ne peut pas garder la foi en Jordan Pickford

Jordan Pickford a commis une autre erreur individuelle pour Everton lors du match nul 1-1 avec Manchester United hier.

Le gardien de but de l’Angleterre a 24 sélections seniors pour son pays, mais a lutté pour la forme cette saison et n’a gardé que six feuilles blanches en 29 matchs.

À trois mois de l’Euro 2020, Pickford fait face à une période cruciale pour conserver le maillot numéro un de son pays.

Jusqu’à présent, Gareth Southgate, qui était présent à Goodison Park hier, a fait confiance au tireur de 25 ans, mais le plongeon de l’ancien joueur de Sunderland et la bonne forme d’autres gardiens anglais suggèrent que Southgate pourrait laisser tomber Pickford comme son numéro un cet été.

Erreurs individuelles

L’erreur de Pickford hier contre Manchester United a été le troisième de la saison de 25 ans qui a mené directement à un but. Seul le gardien de Newcastle, Martin Dubravka, a commis plus d’erreurs (quatre).

L’ancien stoppeur de Sunderland a laissé un tir de 24 mètres de Bruno Fernandes sous son corps, qui aurait dû être sauvé facilement.

Cependant, les erreurs de Pickford étaient également apparentes la saison dernière alors qu’il a concédé quatre buts qui provenaient de ses erreurs directes; le deuxième meilleur joueur de Premier League en 2018/19

Le tireur a été critiqué par les experts et les fans après la performance d’hier. Certains ont qualifié Pickford de passif, tandis que l’ancien skipper de United Roy Keane a remis en question la capacité du gardien à plein temps. Avec Southgate regardant depuis les tribunes, c’était une erreur inopportune de la part du gardien de 25 ans.

Trois autres gardiens méritants

Les prochains matchs amicaux de l’Angleterre contre l’Italie et le Danemark plus tard ce mois-ci pourraient donner une idée de qui sera le premier gardien de Southgate aux Euros.

Si le patron de l’Angleterre persiste avec Jordan Pickford, il y aura trois gardiens anglais qui se sentiront lésés par la situation.

Nick Pope de Burnley a gardé 11 feuilles blanches en 28 matches de Premier League cette saison, le plus grand nombre en championnat. Le pape a également fait plus d’arrêts que n’importe quel autre gardien anglais avec 88.

Dean Henderson et Ben Foster de Watford ont gardé neuf chacun en 26 et 28 apparitions respectivement. Les deux ont également commis une seule erreur menant à des buts plus tôt dans la saison. Henderson, vingt-deux ans, a laissé le coup de Georginio Wijnaldum sous lui en septembre lors de la défaite de Sheffield United contre Liverpool, mais il semble confiant depuis lors, tandis que Foster pourrait fournir une expérience précieuse au sein d’un groupe de jeunes gardiens aux Euros.

Southgate a une histoire de loyauté envers les joueurs, mais avec un certain nombre de prétendants forts performants de manière constante en Premier League, il serait injuste de rester avec Jordan Pickford à moins que sa forme ne s’améliore considérablement.

