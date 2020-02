Gary Bowyer limogé comme Bradford City Manager

SHREWSBURY, ANGLETERRE – 09 NOVEMBRE: Gary Bowyer l’entraîneur-chef / gestionnaire de Bradford City lors du match de la FA Cup First Round entre Shrewsbury Town et Bradford City à New Meadow le 9 novembre 2019 à Shrewsbury, en Angleterre. (Photo de James Baylis – AMA / .)

Bradford City, équipe de Ligue 2, s’est séparée du manager Gary Bowyer. La décision intervient après que les Bantams, proches des matches de barrage de la Ligue deux, ont été battus 3-0 par Oldham Athletic en difficulté samedi.

Mandat de Bowyer

L’ancien manager de Blackpool Bowyer a été en charge pendant 11 mois à Valley Parade. Il a pris la relève en mars 2019 suite à la nomination intérimaire de Martin Drury après que le club ait limogé David Hopkin.

Le mandat de Bowyer a commencé par une impressionnante victoire 3-1 contre Peterborough United, mais le club a ensuite perdu sept matchs consécutifs pour les maintenir enracinés au bas du tableau de la Ligue 1. Une défaite 2-0 à Coventry City a confirmé leur relégation.

Les Bantams, sur le papier, semblent mener une campagne décente. Cependant, ils n’ont remporté que deux matchs de leurs 12 derniers matchs, une séquence qui remonte au 14 décembre. Sept de ces matches ont été tirés au sort.

Ce qui fut dit

Dans un communiqué publié sur le site Internet du club, le directeur général par intérim, Julian Rhodes, a déclaré: «Je tiens à remercier Gary pour ses efforts au cours de la dernière année.

«Il est venu au club à un moment difficile et a hérité d’une équipe en direction de la relégation, que nous n’avons pas pu éviter.

«Gary a constitué une équipe au cours de l’été qui a prouvé qu’elle était capable de concourir à l’extrémité droite de Sky Bet League Two.

«Cependant, au cours des derniers mois, les résultats ont sans aucun doute baissé.

«Au vu des événements récents, nous avons senti qu’un changement était nécessaire pour concourir pour une place pour les éliminatoires.

«Nous aimerions profiter de cette occasion pour souhaiter à Gary le meilleur pour l’avenir.»

