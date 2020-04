Gary Kagelmacher: “Je me mets beaucoup à venir à Peñarol”

Gary Kagelmacher était l’un des renforts les plus notoires arrivés à Peñarol en 2020, sous le nouveau cycle de Diego Forlán en tant qu’entraîneur.

Le défenseur formé au Danube a joué plus de 10 ans en Europe, jouant pour des équipes comme le Real Madrid et Monaco. Maintenant, il pensait que c’était le bon moment pour retourner dans son pays, même s’il était très à l’aise au KV Cortrique en Belgique. “J’ai mis beaucoup de moi-même à venir, je le voulais vraiment et j’ai mis un peu de pression pour me laisser sortir de là”, a-t-il expliqué lors d’un dialogue avec El Observador.

Heureux pour les débuts officiels avec le maillot @OficialCAP et pour la victoire.

Grand effort de toute l’équipe. Cela ne fait que commencer!

Merci à tous pour le soutien, la confiance et les bons messages! # GK24 # VamosCarbonero @ JuanRazquin pic.twitter.com/Olnp3Cta14 – Gary Kagelmacher (@GaryKagelmacher) 16 février 2020

Peñarol avait déjà contacté Kagelmacher l’année précédente, mais le joueur a révélé que “financièrement c’était très loin” du club et qu ‘”il ne pouvait pas accepter une offre aussi basse pour leur demander de me laisser partir”. “Cette année, cela a été possible parce que l’offre pour l’équipe belge était plus élevée”, a-t-il déclaré.

“Peñarol m’a toujours aimé depuis que je suis petit”, a-t-il expliqué, “ma famille est fan du club et c’était un défi pour moi de démontrer que je peux et plus que tout avec un projet avec Diego Forlán à la barre”.

À propos de son nouvel entraîneur, il a déclaré: «J’ai beaucoup confiance en lui. En tant que joueur, nous savons tous ce qu’il a fait, en tant qu’entraîneur, il fait ses premiers pas, mais je pense qu’il sera un excellent entraîneur, mais vous devez lui donner confiance, car c’est important pour un entraîneur. Si nous lui donnons la confiance et le temps dont il a besoin, nous verrons de bonnes choses. »