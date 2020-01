Gary Lineker envoie un message sur Liverpool à la suite du match nul de Man City – HITC

Le Liverpool de Jurgen Klopp compte désormais 13 points d’avance en tête du classement de la Premier League – avec deux matchs en main.

Gary Lineker, spécialiste de la BBC Sport, a envoyé sur Twitter un message sur Liverpool au lendemain de la chute de Manchester City encore plus de points dans la course au titre de Premier League.

Les accusations de Jurgen Klopp avaient déjà une avance considérable au sommet avant même que les accusations de Pep Guardiola ne se rendent sur le terrain du stade Etihad pour affronter Crystal Palace.

Liverpool n’étant pas en action avant dimanche, alors qu’ils accueillent Manchester United à Anfield, les Reds auraient probablement eu un œil sur les procédures au M11.

La défaite d’Everton Cenk Tosun a donné aux Eagles une avance en première mi-temps et, même si Sergio Aguero a marqué deux fois en retard, un but de Fernandinho à la 90e minute signifiait deux points de plus par les Citizens.

Lineker a noté que l’avance de Liverpool en tête du classement de la Premier League est désormais de 13 points avec deux matchs en main, et a rendu le verdict suivant:

Klopp a constitué une superbe équipe qui se rapproche du trophée que les fans de Liverpool auraient voulu plus que tout autre, étant donné 30 ans qu’ils ont remporté leur dernier titre.

Et en tant que champions d’Europe et du monde en titre, qui restent à la recherche de trois trophées, il semble que Liverpool soit de retour sur son perchoir légitime.

