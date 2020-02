Gary Neville appelle Manchester United à mettre fin à sa relation avec Mino Raiola

Le grand Gary Neville de Manchester United a prédit que Paul Pogba partira cet été alors qu’il plaide avec son ancienne équipe pour mettre fin à toutes les relations avec Mino Raiola.

L’avenir du talentueux Français est très en suspens ces derniers temps et n’aide pas les choses, c’est son franc-parler.

Raiola s’est heurtée à Sir Alex Ferguson, ce qui a entraîné le départ gratuit de Pogba pour la Juventus.

Le légendaire Écossais avait reconnu publiquement son incapacité à s’entendre avec l’agent et il semble que l’histoire se répète.

Ole Gunnar Solskjaer et Raiola ont échangé des mots indirectement à travers les médias et les fans de United eux-mêmes en ont assez de tout.

Selon Sports Mole, Neville a déclaré: «Cela se terminera à Pogba en quittant Manchester United. Ce que le club doit faire, c’est prendre position sur cet agent. Il les a dérangés pendant des années avec Pogba et d’autres.

«Pourquoi ils se laissent jouer, je ne le saurai jamais. Il est une épine sérieuse sur le côté pour eux.

“United devrait rester fort et ne pas faire affaire avec lui et dire aux joueurs s’ils sont représentés par lui, nous ne traiterons pas avec vous.”

Beaucoup pensent que Pogba a le moindre désir de quitter United alors cela devrait arriver, même si c’est juste pour mettre fin au cirque médiatique qui entoure actuellement le club.

Solskjaer est constamment interrogé sur l’avenir du vainqueur de la Coupe du monde ou sur les paroles de son agent et c’est quelque chose qui devient de plus en plus agaçant incroyablement vite.

Malgré tout son talent, il y a ceux qui pensent que Pogba ne vaut tout simplement pas la peine et qu’il vaut mieux être déplacé.