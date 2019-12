Gary Neville, Dave Jones, Sky Sports, The Sun et un bus …

Match de décès de célébritésAutant que Mediawatch veut pousser Le soleil pour avoir rendu compte du racisme sur sa dernière page comme si leurs premières pages ne contribuaient pas à la tempête raciale actuelle dans ce pays, nous acceptons que les écrivains de football se distinguent généralement de leurs homologues de l'actualité; ils ne sont généralement pas dans le commerce de colporter la haine raciale.

Et nous sommes impressionnés par le fait que le site Web de football du Soleil mène la fureur lundi matin, bien que nous ayons un problème avec le titre:

"Je suis tellement désolé": le présentateur de Sky Sports, David Jones, présente ses excuses à Gary Neville pour avoir interrompu son puissant discours sur le racisme après un contrecoup "

Non. Non. Cela ne devrait pas être transformé en une sorte de bataille de célébrités conviviale. Ce n'est pas David Jones contre Gary Neville. Le présentateur de Sky Sports ne s'est pas excusé auprès de Neville – il l'a probablement fait en privé comme un être humain normal – mais auprès d'une nation de gens qui ont regardé Sky Sports et a clairement vu le présentateur paniqué et probablement chargé de dire aux téléspectateurs que Neville ne parlait pas pour eux.

En tant que diffuseur expérimenté, il savait absolument qu'il avait commis une énorme erreur; il avait donné l’impression que l’éloquence de Neville à propos de la politique et du racisme n’était pas alignée sur les opinions du diffuseur et qu’un «débat équilibré» était nécessaire sur un sujet qui ne méritait pas «l’équilibre». Il a tacitement autorisé les téléspectateurs à croire que Neville avait tort et pour cela, il s'est excusé. Pour nous et pour vous. Et absolument pas seulement à Gary Neville. Car ce n'est pas Katy Perry contre Rihanna; cette merde est sérieuse.

Oh et Sky Sports, vous devriez avoir honte de vous-mêmes. Vous avez fouetté la «plate-forme» de Neville et l’avez jetée sous le même bus que David Jones.

Sky Sports est contre le racisme sous toutes ses formes dans tous les domaines de la vie et continuera de fournir une plate-forme pour éradiquer ce comportement ignoble de la société. https://t.co/1a1l2u7Jzv

Les noms noirs comptentPeut-être ne devrions-nous pas être surpris, mais c'est la première ligne de MailOnline's rendre compte de l'histoire:

"Un footballeur noir de Premier League qui a rapporté avoir entendu des chants de singe lors d'un match a exhorté les officiels à trouver et punir les coupables dès que possible."

Pourquoi le f *** n'utiliserais-tu pas son nom?

Pour l'amour des apparences

«Semblait taché»…

Correction: C'était définitivement gâché.

OzilchMaintenant, nous ne disons pas que Le soleil ont une obsession pour Mesut Ozil, mais son nom a été mentionné un énorme 13 FOIS dans leur «rapport de match» de l'affrontement contre Everton dans lequel Mesut Ozil n'a même pas joué.

Je ne pense pas que vous remarquiez …Plus au Site miroir, ils ont été occupés à «remarquer» cinq choses de la première séance d'entraînement de Mikel Arteta avec Arsenal. Ou plutôt, voir pas mal de photos de . qui ont été prises lors de la première session de formation de Mikel Arteta, puis en quelque sorte les transformer en une caractéristique.

La première chose qu’ils ont «remarquée» est qu’Arteta est «pratique, tout comme Pep». Le Mirror admet qu '"on ne sait pas exactement ce que l'Espagnol instruisait à ses joueurs d'Arsenal, mais il était certainement à l'aise avec eux pendant qu'il donnait des instructions", ce qui est apparemment parce qu'il a appris des mains maniables de Pep Guardiola. Ce segment particulier est accompagné d’une image d’Arteta touchant Sokratis, sous-titrée avec l’observation selon laquelle «Mikel Arteta est apparu avec ses joueurs d’Arsenal».

Eh bien, il est seulement apparu avec ses joueurs d'Arsenal parce que vous avez choisi cette image particulière et non l'une des 41 des 45 photos d'Arteta de cette séance d'entraînement au cours de laquelle il ne touchait personne du tout. Un autre jour, avec un autre journaliste qui a choisi de «remarquer» quelque chose de différent, il aurait pu «apparaître» à peu près sans contact.

La seconde qu’ils ont «remarquée», c’est que Mesut Ozil a été «mis à l’épreuve». Et comment ont-ils su cela? Parce qu'il était sur les photos, bien sûr. Et «il est sûr de dire que l’allemand sera forcé de travailler dur». Parce que bien sûr, Unai Emery ne l'a jamais fait s'entraîner. Il veut dire affaires, cet Arteta. Le seul véritable choc est qu’il n’existe aucune photo d’Arteta en contact direct avec Ozil.

La troisième chose qu’ils ont «remarquée» est que «les entraîneurs sont impliqués». Oui, ils ont «remarqué» que les entraîneurs entraînaient. Ce qui est vraiment révolutionnaire. Si seulement Unai Emery avait pensé impliquer ses entraîneurs réels dans l'entraînement réel. Cela doit paraître si simple avec le recul.

Le quatrième? Que «l'Espagnol est un fan de rassembler les joueurs dans un grand groupe et de les aborder comme un seul». Vraiment? "Arteta a été capturé dans plus d'un coup en parlant aux joueurs d'un groupe, apparemment leur faisant comprendre sa philosophie."

Il a en effet «pris plusieurs clichés en parlant aux joueurs d'un groupe». Il a été photographié sur cinq des 45 photos "en train de parler aux joueurs d'un groupe". En regardant les images fournies par ., nous pensons surtout qu'il est fan de se promener seul et de pointer du doigt.

Et enfin, ils ont remarqué que les «jeunes ne vont nulle part». Et comment savaient-ils cela? Parce que «les jeunes artilleurs étaient visibles sur un certain nombre de photos de la séance d'entraînement de dimanche à London Colney», bien sûr. S'agirait-il d'une séance d'entraînement sans impliquer la première équipe? Oh oui. S'il avait décidé de ne pas inclure de jeunes, ils n'auraient pas eu de mal à jouer un match à cinq.

C’est presque comme «remarquer» quelque chose de 70 images fixes est totalement inutile.

Je ne peux pas attendreAilleurs sur le Miroir, on nous dit que «Mikel Arteta attendait les joueurs d'Arsenal dans les vestiaires après un mauvais affichage d'Everton», avec le mot «attendu» utilisé dans le titre, le premier paragraphe et une légende. Cela implique évidemment qu'Arteta était tellement en colère contre cette «mauvaise exposition» qu'il s'est précipité dans le vestiaire pour les attendre comme un père en colère dont la fille a été repérée dans le parc avec le voyou local.

Et où le miroir a-t-il eu cette impression? Uniquement à partir de ces citations de Freddie Ljungberg:

"Il est descendu après le match et a dit des choses similaires à ce que je viens de dire."

C'est ça. C'est tout. Y a-t-il un point où nous ne serons pas surpris par une telle connerie?

Arc narratifPlus au Daily Mirror, Dave Armitage a une idée en tête et ce n'est pas pour changer. C’est ce qui se produit lorsque vous parlez à un joueur pour des «citations du lundi» et que vous avez déjà décidé ce que vous voulez écrire.

Titre: «SCORING INGS SA OWN REWARD.»

Sous-titre: «Le héros du but des Saints vise le spot de l'Euro 2020».

Première ligne: «DANNY INGS adorerait donner à sa casquette solitaire d'Angleterre une entreprise dont elle a tant besoin.»

Citations réelles de Danny Ings: "J'ai entendu parler de l'Angleterre, mais je me concentre uniquement sur Southampton et sur ce que nous faisons ici."

Mais pourquoi laisser les mots d’un footballeur gêner l’écriture de ce que ce footballeur «aimerait» faire? Que diable saurait-il? Chut, garçon Danny.

Non, je ne regrette"Jose Mourinho doit regretter d'avoir détourné l'accord Willian de Tottenham en 2013 alors que l'as de Chelsea punit son ancien patron" – Le soleil.

Oui, Jose Mourinho "regrette" définitivement d'avoir signé un joueur qui l'a aidé à remporter le titre de Premier League.

Et avec cela, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Mediawatch sera de retour le 2 janvier…