Gary Neville élu meilleur arrière droit de tous les temps

Les fans de Manchester United ont élu Gary Neville le meilleur arrière droit du club de tous les temps.

Le sondage Facebook de Peoples Person a vu Neville remporter le concours avec 75% des 1 200 votes.

Neville a rejoint Manchester United en tant qu’apprenti en 1991 et a été capitaine de l’équipe gagnante de la FA Youth Cup lors de sa première saison. Il a fait ses débuts en équipe senior pour United en septembre 1992. Il a fini par devenir capitaine de l’équipe senior et a joué 400 matchs avec les Red Devils, remportant huit incroyables titres de Premier League, trois FA Cups, deux Cup Cup et deux Champions League.

Il a été élu dans l’équipe PFA Premier League de l’année à cinq reprises et a été intronisé au Temple de la renommée du football anglais en 2015.

Certains des commentaires écrits à l’appui de l’homme en Angleterre étaient les suivants:

«Gary Neville c’est ça. Aaron Wan-Bissaka pourrait bientôt le doubler en tant que meilleur homme de retour de United United. »

“Doit être Gary – fantastique pour United et l’Angleterre.”

«Si quelqu’un ne choisit pas Neville, tu rigoles. Le garçon a été classe pendant des années. »

“Gary Neville, compte tenu du temps et des réalisations de l’équipe.”

Le début fantastique d’Aaron Wan-Bissaka pour sa carrière à Manchester United a suffi à convaincre des centaines de fans qu’il continuera à être le meilleur, le plaçant à la deuxième place du vote. Shay Brennan, légende de l’ère du busby, a terminé troisième et Paul Parker quatrième.

De nombreux fans ont fait valoir que Rafael aurait dû être inclus comme option dans le sondage. Les commentaires comprenaient:

“Et Rafael da Silva, mon meilleur retour à United?”

“Rafael devrait également être en lice.”

Neville rejoint Peter Schmeichel en remportant des votes dans leurs positions alors que les fans continuent de choisir le meilleur Manchester United XI de tous les temps.

