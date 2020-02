Gary Neville fait des prédictions sur Newcastle United malgré les craintes de relégation – HITC

Newcastle United est en très mauvais état en ce moment.

Pundit Gary Neville a déclaré à Sky Sports qu’il ne pensait pas que Newcastle United serait impliqué dans la bataille de relégation en mai.

Les Magpies ont perdu 1-0 au Crystal Palace samedi après-midi, alors qu’un but de l’ancien joueur de Newcastle Patrick van Aanholt était suffisant pour remporter le match.

L’équipe de Steve Bruce se retrouve maintenant dans une forme vraiment lamentable, car elle n’a pris que six points sur un possible de 27, remportant un seul des neuf derniers matchs.

Newcastle n’a pas marqué un seul but lors de ses trois derniers matchs et n’a trouvé le filet que six fois en neuf matchs.

Après avoir plané dans le top 10 à Noël, les fans de Newcastle craignent maintenant le pire avant le rodage de la relégation.

Les hommes de Bruce sont à sept points d’avance sur la zone de relégation en ce moment, ce qui est un écart important en ce moment, mais si les buts ne peuvent pas marquer, ne vous occupez pas de gagner des matchs, cet écart pourrait être piraté.

Lundi soir, Gary Neville a donné son avis sur la chute de la relégation et a prédit que trois de Norwich City, Watford, West Ham United, Aston Villa, Bournemouth et Brighton et Hove Albion tomberont.

Neville a ajouté qu’il pense que Newcastle obtiendra en fait suffisamment de points pour s’assurer qu’ils ne sont pas pris dans le rebut de la relégation, et estime que West Ham est la seule équipe qui ne s’attendait pas à être là-bas.

“Je regarde les six derniers et ce seront trois à mon avis”, a déclaré Neville. «Je pense que Newcastle obtiendra suffisamment de points pour rester à l’écart. West Ham est l’équipe qui se serait le moins attendue au début de la saison », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, Charlie Nicholas dit que le joueur de 24 ans devrait être abandonné pour le prochain match d’Arsenal