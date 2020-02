Gary Neville laisse entendre que les joueurs de Manchester United étaient fatigués

La légende de Manchester United, Gary Neville, a suggéré que les joueurs devraient profiter de la pause hivernale pour se reposer et récupérer d’une saison intense, car cela leur a coûté mentalement et physiquement.

Les fans disent depuis des semaines maintenant que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer semblent s’épuiser et c’est la raison de leur mauvaise forme.

Cela pose certainement la question de savoir pourquoi United n’est pas en grande forme physiquement et si cela est dû aux joueurs ou au personnel d’entraîneurs.

Solskjaer a suggéré que les joueurs doivent lentement développer l’endurance nécessaire pour jouer sa tactique et cela a entraîné des blessures s’accumulant.

La question pourrait également être posée de savoir si le légendaire Norvégien a suffisamment tourné ou reposé ses joueurs pendant la période hivernale chargée.

Selon l’Express, Neville a déclaré: «Je pense qu’ils devraient juste se regrouper pour commencer, ça a été une période difficile pour Manchester United.

«En fin de compte, juste donner un repos aux joueurs et les laisser s’éloigner du club, puis les ramener et les préparer pour ce match de Chelsea.

«C’est un match crucial de la saison, si Manchester United remporte ce match, ils seront en affaires.

«S’ils perdent ce match, ils ont des problèmes pour entrer dans le top quatre.

«Ensuite, ils peuvent peut-être commencer à se concentrer sur la Ligue Europa comme étant la seule chance réaliste d’entrer en Ligue des champions.

«Je pense que ce sont deux semaines très importantes pour Manchester United, pas seulement pour les joueurs mais pour le personnel d’entraîneurs.

“Ils ont pris un vrai coup avec tout le club après les deux derniers mois donc ça a été difficile.

«Ils ont été incohérents au sein de l’équipe et cela entraîne beaucoup de pression.

«Je sens que la première semaine sera beaucoup de repos, puis la deuxième semaine sera la récupération pour ce match de Chelsea.»

Jose Mourinho et Louis van Gaal sont également tombés sous les mêmes pièges car ils ne tournaient souvent pas parce que le manque de qualité dans l’équipe se posait la question.

C’est un risque de former une équipe plus faible afin de reposer les joueurs, mais potentiellement être battu par l’adversaire ou jouer avec le côté le plus fort et le plus fatigué dans l’espoir de pouvoir néanmoins gagner une victoire.

Quoi qu’il en soit, j’espère que les joueurs de United se remettront physiquement et accumuleront une séquence gagnante si nécessaire s’ils espèrent sécuriser le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine.