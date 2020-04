Gary Neville nomme la star de Man United la plus difficile à maîtriser

Date de publication: Mercredi 15 avril 2020 8:08

Gary Neville a révélé que Wayne Rooney était le joueur le plus difficile à garder sous contrôle lorsqu’il était capitaine de Manchester United.

Le spécialiste des sports Sky a été capitaine de son club d’enfance entre 2005 et sa retraite en 2011, les menant à quatre titres de Premier League et à un succès en Ligue des Champions.

A cette époque, il a dû faire face à de nombreuses grandes personnalités et égos, avec des goûts de Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Carlos Tevez et bien d’autres faisaient tous partie de l’équipe des Red Devils pendant cette période.

Cependant, interrogé sur l’émission de football de Sky Sports, citée sur Football365, qui lui a causé le plus de problèmes en tant que capitaine, Neville a plaisanté: “Rooney. Avant, vous deviez le marquer avec un garde de sécurité. »

Le présentateur Kelly Cates a ensuite demandé à Neville si des incidents impliquant Rooney étaient considérés comme sa faute, ce à quoi il a répondu: «Absolument. J’avais l’habitude d’en assumer la responsabilité.

«J’aimais Wazza, c’était un garçon brillant mais quand il était plus jeune, il était un peu, euh, quel est le mot? Quand nous étions sortis, il était un peu mais imprévisible.

«Je me souviens une fois qu’un gardien de sécurité s’occupait de lui et j’ai littéralement mis un gardien de sécurité sur lui. J’ai toujours pensé qu’il était une cible pour les gens que nous avons vus dans la rue et quelqu’un que les autres fans essaieraient de finir.

«Quoi qu’il en soit, en gros, il a arrêté en haut des escaliers ce gardien de sécurité et l’a remis au gardien de sécurité en bas des escaliers et il a fini par avoir une bataille au milieu des escaliers entre les gardes de sécurité.

“Il s’agit d’un escalier de dix marches et il a littéralement été laissé seul pendant cinq marches. C’était quelqu’un qui représentait un défi, mais c’était un grand garçon. »

Rooney allait ensuite devenir capitaine United entre 2014 et 2017 avant de partir pour rejoindre Everton, qu’il avait quitté pour déménager à Old Trafford 13 ans auparavant.

Autre part, l’un des anciens managers de James Maddison a expliqué pourquoi la star de Leicester convient parfaitement à Man United.