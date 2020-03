Gary Neville raconte l’histoire de la colère intentionnelle de Cristiano Ronaldo lorsque le Real Madrid a joué contre Valence

Par une nuit fraîche en janvier 2016, au milieu d’un terrible épisode de quatre mois où Gary Neville a entraîné Valence à une course inoubliable, le Real Madrid s’est rendu au Mestalla pour jouer avec l’équipe hors-forme de Neville.

Cette nuit-là, Neville a demandé aux hommes de terrain de laisser l’herbe très longtemps, afin d’étouffer l’attaque du Real Madrid. Neville a rappelé cette histoire jeudi, alors que sur le podcast Off The Pitch:

“Ce dont je me souviens le plus dans ce match, c’est notre tactique de laisser l’herbe très longtemps et nous n’avons pas arrosé le terrain afin que le ballon ne voyage pas aussi vite dans l’espoir de ralentir Cristiano Ronaldo et Gareth Bale”, a déclaré Neville.

«C’était comme un champ d’agriculteur.

«Cristiano est venu me voir avant le match et a dit; “C’est une honte, coupez le terrain” – j’ai dit; “Absolument aucune chance”.

“Il n’y avait aucun moyen qu’il dribble cette nuit-là.”

Le Real Madrid – dirigé par Rafa Benitez à l’époque – a fini par tirer ce match 2-2, avec Karim Benzema et Gareth Bale marquant les deux buts du Real dans la nuit.