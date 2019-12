Gary Neville s'en prend à l'ancre de Sky Sports après avoir fait une déclaration puissante sur le racisme

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 8:17

Dimanche, Gary Neville a fait objection à un commentaire de son collègue de Sky Sports, David Jones, après que l'ancien homme d'Angleterre ait fait une déclaration puissante sur le racisme.

L'ancre de Sky Sports, David Jones, n'a pas tardé à distancer le diffuseur des commentaires formulés par Neville lors d'un débat sur le racisme, qui comprenait les réflexions de Neville sur la politique.

Antonio Rudiger a affirmé avoir été soumis à des chants racistes lors de la victoire 2-0 de Chelsea en derby de Premier League à Tottenham.

L'arbitre Anthony Taylor a arrêté le jeu au Tottenham Hotspur Stadium, tandis que les annonces ont rappelé aux fans qu'il n'y avait «pas de place pour le racisme dans le jeu».

Et après le match, l'Allemand a demandé: "Quand ce non-sens cessera-t-il?"

Ensuite, Neville était dans le studio, avec Graeme Souness, Ashley Cole et Jones pour discuter du match.

Neville a visé le Premier ministre Boris Johnson et le leader travailliste Jeremy Corbyn et a fait référence au fait que les deux dirigeants avaient été accusés d'alimenter le racisme au Royaume-Uni.

Neville a déclaré à Sky Sports: «J'ai mentionné il y a quelques semaines que nous venons de tenir des élections générales dans ce pays où les dirigeants des deux principaux partis sont constamment accusés au cours du dernier mois d'avoir alimenté le racisme et d'accepter le racisme dans leurs partis.

«Si elle est acceptée dans le plus haut bureau du pays, nous ne parlons pas au niveau micro, nous parlons à un niveau énorme.

«C'est la même chose ici aujourd'hui, dont on pourrait dire qu'il s'agit d'une seule personne, mais c'est un problème beaucoup plus grave que cela et quelque chose doit se produire rapidement.

«En fin de compte, nous devons permettre aux joueurs de quitter le terrain et d'arrêter le divertissement pendant qu'il se déroule.

«Je ne suis pas sorti du terrain quand Ashley a été maltraitée pendant 15 ans et vous pourriez dire que ce n'est pas correct pour moi de m'asseoir ici dans ma tour d'ivoire et ma boîte de commentaires. En fin de compte, j'aurais honte de ne pas l'avoir fait il y a 15 ans que de leur donner les moyens de faire quelque chose. »

Mais après son discours, le présentateur Jones n'a pas tardé à proposer un avertissement, contre lequel Neville s'est opposé.

Jones a déclaré: «Je suis obligé de dire que ce sont les opinions de Gary Neville et non de Sky Sports. C'est mon devoir. "

Un Neville énervé a dit: "Tu n'es pas d'accord avec eux Dave?"

Jones a ajouté: «Que je le fasse ou non, cela n’est pas pertinent. Je suis ici pour essayer de tenir un débat équilibré. "

Neville a répondu: "C'était équilibré, je n'accusais personne de racisme."

Jones s'est excusé pour sa part sur Twitter.

Je suis vraiment désolé d'avoir gâché ce qui était une discussion si importante sur le racisme ce soir. J'ai dû intervenir lorsque Gary a suggéré que les deux principaux partis politiques étaient à blâmer – je n'ai pas été suffisamment clair. Pour cela, je m'excuse sans réserve.

– DAVID JONES (@DavidJonesSky) 22 décembre 2019

Je ne mettrais jamais fin délibérément à une discussion sur le racisme. Je travaille pour Sky depuis plus de 20 ans et je sais qu’ils partagent mon opinion selon laquelle le racisme ne doit pas être toléré. Ce n'est pas un débat. Et c'est pourquoi je suis très déçu et désolé ce soir.

– DAVID JONES (@DavidJonesSky) 22 décembre 2019