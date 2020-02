Gasperini et un rêve européen

“Si je dis que nous ne pensons pas à Valence, je mens. Il y a deux matchs à jouer, dans les deux sens. Vous jouez la possibilité d’aller en quart de finale. Ce serait un résultat énorme – c’est pourquoi il est difficile de se concentrer sur la Serie A. C’est ce que les Champions ont. Ce petit ver qui entre en vous quand vous voyez la musique des Champions approcher.

15/02/2020 à 08:24

CET

Albert Grace

Dea n’est pas habitué à ces chansons angéliques du football. Mais il ferait bien de les oublier. Au moins pendant quelques heures. L’équipe Gasperini est vraiment excitée par le tour de qualification contre Valence mais il reste à jouer un match.

Et ce n’est personne. L’équipe de Bergame joue sa quatrième place en Ligue des champions contre toute une Rome qui rôde. Une victoire de l’Atalanta, en passant, ouvrirait un fossé profond dans la lutte pour les positions européennes et laisserait l’équipe de Fonseca déjà à six points. Les Romains ne valent pas plus que les trois points s’ils veulent se battre pour une compétition continentale maximale. Les mauvais résultats des dernières semaines, avec deux défaites consécutives, ont déclenché les alarmes et il n’y a pas de place à l’erreur.

Ne comprend pas les rotations

Le duel est vital mais Gasperini a un œil sur le match nul contre Valence. Malgré cela, de grands changements ne sont pas attendus dans les onze: «Je n’ai jamais eu de joueurs qui ne jouent jamais, ils jouent toujours tous. Il suffit de voir le nombre de parties de chaque joueur, je ne sais pas ce que cela signifie de faire des rotations. Nous affrontons ce match avec l’idée de mettre les onze meilleurs.

Ce n’est jamais un problème de jouer en semaine, j’en ai toujours été convaincu. Le coach italien, d’ailleurs, les a tous disponibles à l’exception de Sutalo. Fonseca, quant à lui, pariera sur Fazio en tant que partenaire de danse Smalling et Mancini avancera sa position au centre du terrain pour alléger les pertes de Cristante et Diawara, respectivement suspendues et blessées. Le reste, une équipe de garanties maximales est également attendue, avec Dzeko comme fer de lance et grande référence de l’équipe romaine.