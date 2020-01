Gasperini: “L’erreur du VAR contre l’Inter? J’ai peu à ajouter”

SONDAGE

L’entraîneur d’Atalanta, Gian Piero Gasperini, interviewé par Rai Sport, a présenté le match Coppa Italia contre la Fiorentina prévu pour demain. Entre autres choses, Gasperini est également revenu sur le tirage au sort (avec controverse) de San Siro contre l’Inter: “Si nous nous sommes rétablis mentalement? Oui, mais nous sommes maintenant habitués à devoir jouer de nombreux matchs consécutivement. Il est clair que le match avec L’Inter était à certains égards très beau pour nous, mais aussi gratifiant. Mais le moment est venu de regarder vers l’avenir et demain c’est la Fiorentina. “

Ils ont reconnu l’erreur au VAR pour le manque de rigueur contre l’Inter. “Tous les autres l’ont déjà dit, nous n’avons pas grand-chose à ajouter. Nous avons toujours la satisfaction d’avoir fait une bonne course à Milan”.

Vérone est la grande surprise de la Serie A, mais la meilleure paume d’équipe du match aller va un peu plus au sud. À la Lazio de Simone Inzaghi, qui dans cette première partie de saison a couronné sa croissance progressive au cours des dernières années. Au moins, vous êtes de la Juve avant, …