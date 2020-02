Gasperini remporte le banc d’or pour sa saison à Atalanta

Giampiero Gasperini, Entraîneur de l’Atalanta, a été récompensé lundi par la Fédération italienne de football (FIGC) avec le “Golden Bench” pour sa brillante saison 2018-19 à la tête de l’équipe de Bergame, qu’il a mené à une participation historique à la Ligue des champions.

02/03/2020

CET

EFE

Gasperini a été le plus voté par un tribunal composé des entraîneurs eux-mêmes des trois premières catégories italiennes et a triomphé devant le Serbe Sinisa Mihajlovic, préparateur de Bologne, et de Massimiliano Allegri, ancien entraîneur de la Juventus, lors d’un événement organisé par la FIGC au centre technique de Coverciano (Florence).

Gasperini, ancien entraîneur de Gênes ou de l’Inter Milan, a obtenu 22 voix pour 13 de Mihajlovic et 6 d’Allegri, comme le rapporte la FIGC dans un communiqué.

Le technicien Atalanta, qui sera le rival de Valence en huitièmes de finale de la Ligue des championsIl a marqué l’histoire en menant l’équipe à la troisième place de la dernière Serie A et à la prochaine qualification pour la Coupe d’Europe, en plus d’atteindre la finale de la dernière Coppa Italia, perdue contre la Lazio.

L’équipe de Bergame a réalisé un exploit jamais enregistré en Coupe d’Europe en se qualifiant pour les huitièmes de finale après avoir perdu les trois premiers matchs et va maintenant défier Valence.

Le deuxième classé, Mihajlovic, a reçu un “banc d’or” spécial pour son exemple d’amélioration montré dans le lutter contre la leucémie Il a été diagnostiqué l’été dernier.

Malgré les thérapies nécessaires pour guérir, Mihajlovic a réussi à s’asseoir sur le banc de Bologne à plusieurs reprises dans cette campagne, la dernière fois ce samedi contre le Spal de Ferrara, et a été le protagoniste de l’année dernière lors de l’ajout 30 points au cours des 17 derniers jours du tournoi.

Dans le cas où elle a également été récompensée Elisabetta Bavagnoli pour sa saison à la tête de l’équipe féminine du Rome, tandis que Fabio Liverani a reçu le banc d’argent mentionné à la série B pour avoir guidé Lecce vers la promotion dans la catégorie la plus élevée.