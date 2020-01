Gastón González, représentant d’Andrés Cubas: “Toujours Boca mobilisera n’importe quel joueur”

Andrés Cubas a fait ses débuts le 27 avril 2014 avec la chemise de La bouche, mais n’a pas réussi à s’installer en premier et a dû émigrer à la recherche de minutes de jeu. En 2017, “Cubitas” a joué six mois en prêt Pescara (Italie) puis a continué Défense et justice. Telles étaient les échelles avant son arrivée définitive aux Ateliers, une équipe dont la propriété a été gagnée.

Près de six ans après sa sortie, Cubas a de nouveau captivé l’intérêt de “Xeneize”. Un Juan Román Riquelme, 2ème vice-président et manager de football, il aime vraiment son jeu.

Gastón González, son représentant, en a parlé et a averti qu’il y aura une rencontre entre Román et Andres Fassi, président de Ateliers. “De La bouche Personne ne m’a appelé. Je sais qu’Andrés a une bonne relation avec Román et dans les prochains jours, ils auront une réunion “, a-t-il déclaré.

“Jusqu’à aujourd’hui, la seule véritable offre était celle de Fluminense, mais c’était insuffisant pour le club. Il y a des intérêts de plusieurs clubs à l’extérieur, mais c’était la seule chose concrète. Il existe des enquêtes importantes Allemagne et Portugaisal “, González a contribué.

Quoi qu’il en soit, il a fait référence à ce que signifierait un appel “Xeneize”. “Nous savons ce que c’est La bouche. Andrés y a été formé, il est parti à l’époque, mais il a beaucoup de respect pour le club. Il est né en La bouche et toujours La bouche Il mobilisera n’importe quel joueur. Si je dis non, je mens “, a glissé le représentant.

“Il est très heureux Ateliers, est avec la tête concentrée sur Ateliers. Nous ne nous asseyons même pas pour parler de ce qui se passerait si vous l’appeliez La bouche“at-il dit.

Enfin, il a évoqué l’intérêt de Marcelo Gallardo pour l’avoir emmené Rivière. “Concret, nous n’avions rien à Rivière et nous savons que rien ne viendra sur ce marché des passes. Nous savons que Marcelo aime ça “, a-t-il conclu en dialogue avec Fox Sports.