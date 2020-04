Gattuso et le personnel de Napoli prêtent main forte aux employés du club

Dans les moments difficiles comme ceux dans lesquels nous vivons, quoi de moins que de mettre votre épaule à côté de ceux qui en ont le moins. C’est une prémisse qui est très claire dans San Paolo. Le Naples C’était le premier club de Serie A à utiliser ses 25 employés de cassa integrazione. Il s’agit d’une mesure sociale promue par le gouvernement italien pour les entreprises en crise. Rome y Sampdoria Ils opteront également pour cette mesure d’urgence.

De cette façon, les travailleurs recevront 80% de leur salaire (jusqu’à un maximum de 1 400 euros) pendant les mois de mars et avril. Au lieu de cela, les footballeurs ne sont pas encore parvenus à un accord sur leur réduction de salaire. Selon la direction de Serie A, la coupure sera de quatre mois si la compétition ne reprend pas et de deux si c’est possible au final.

En ce moment compliqué pour les familles des travailleurs du club partenopeo, dont les salaires sont évidemment à des années-lumière de celles des joueurs, les chiffres de l’entité ont fait un pas en avant. Dans une initiative promue par le technicien Gennaro Gattuso et le directeur sportif Cristiano Giuntoliils deux et Tous les joueurs de l’équipe feront don d’une partie de leur salaire afin que les employés reçoivent leur paiement mensuel complet.

La mesure a rapidement reçu l’approbation des joueurs et a été salué par les fans et la presse locale. Ces dernières semaines, les footballeurs «azzurri» ont déjà participé à divers événements caritatifs dans les hôpitaux de la ville de Campana.