Gattuso: «J’ai un contrat jusqu’en 2021, mais une clause pour le 30 avril. Je sais ce que je veux … »| Serie A

Lors de la conférence de presse, l’entraîneur de Naples, Gennaro Gattuso. Parmi les sujets traités, il y a aussi celui concernant son avenir sur le banc bleu. Ce sont ses mots:

“Je voudrais rester. J’ai un contrat jusqu’en 2021 avec une sortie le 30 avril. Ce n’est pas le problème, je veux travailler et atteindre des objectifs. Je me sens 3-4 fois par jour avec le président et nous en parlerons, mais le contrat n’est pas ma priorité. Je veux venir ici et me sentir à l’aise. Je m’excite quand je vois un bel environnement. Je vais très bien ici et j’ai trouvé un grand professionnalisme. Il semble que rien ne fonctionne, mais humainement, il y a beaucoup de choses. Je vais bien, mais je ne veux pas parler de mon contrat. Je me suis inscrit pour 6 mois avec la possibilité de prolonger, mais je suis venu ici dans un grand club qui m’a donné tellement d’opportunités. Apprenez à connaître des gens qui le connaissent, faites vos débuts en Ligue des champions, entraînez des joueurs importants. Il n’y a pas de problèmes contractuels. ”