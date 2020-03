Gattuso: «Napoli s’améliore, mais nous sommes toujours paresseux et pas mal. Je ne suis pas d’accord sur les références, donc tout change »| Serie A

L’entraîneur de Napoli Gennaro Gattuso il a commenté à Dazn sur le succès contre Turin: “En ce moment nous donnons la continuité des résultats, l’équipe s’améliore, nous devons continuer sur cette voie. J’avais peur de ce match, il ne faut pas jouer superficiellement et paresseusement. Nous devons être pires à la porte. Il fut un temps où beaucoup ne comprenaient pas la situation, quand je parlais d’atteindre 40 points j’étais sérieux. L’équipe s’est entraînée avec de nombreux problèmes, maintenant nous travaillons et ensuite nous comprendrons notre équipe. Au début, j’avais tort aussi, j’ai essayé certaines choses et j’ai réalisé que nous ne pouvions pas nous les permettre: on ne joue pas avec le boulon mais en deux phases, il faut être beau quand on a le ballon et laid comme moi quand on se défend “.

Sur Radio Rai, l’entraîneur a ajouté: “Des offres reportées? J’ai lu qu’ils seront joués le 13 mai et ce n’est pas correct, je pense que vous devez les jouer tout de suite, ils trouvent des dates, ou vous jouez tous à huis clos ou reporter, sinon ce n’est pas correct. Jouer maintenant et dans deux mois a une valeur différente bien que nous sachions que la priorité est la santé car quelque chose de grave s’est produit dans le monde entier, mais si je dois exprimer mon opinion, ce n’est pas correct.