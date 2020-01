Gattuso très dur: ‘Inatteignable, alors vous ne continuez pas. Facile de parler du cas des amendes, je ne suis pas venu depuis 2-3 mois | Primapagina

L’entraîneur de Napoli Gennaro Gattuso il a commenté à DAZN la lourde défaite contre la Fiorentina: “Aujourd’hui, nous devons nous excuser auprès des fans et de la ville, ce fut une performance embarrassante. Il est difficile pour un coach d’expliquer cette involution. Au cours des dernières courses, nous avons fait de meilleurs tests, aujourd’hui un peu seulement pendant 20-25 minutes. Nous avons été inaccessibles».

Sur le facteur San Paolo: “Nous sommes privilégiés, nous jouons au football, nous faisons un travail qui était un jeu quand nous étions enfants. Nous ne recherchons pas d’alibis. Le premier responsable est moi, je dois analyser ce qui ne fonctionne pas. Le problème n’est pas un ou deux joueurs. Il semble que nous nous soyons rencontrés ce matin, nous avons mis la chemise et sommes allés sur le terrain. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous avons touché le fond. Au cours de la semaine, je vois une équipe en direct qui s’entraîne et parvient à faire de bonnes choses. Ensuite, nous arrivons ici et nous sommes à plat, nous n’essayons de rien faire, nous nous faisons parier et nous mettons les adversaires dans la surface. Même dans la manœuvre, rien n’a fonctionné aujourd’hui. En ce moment, il m’est difficile d’expliquer le jeu. J’étais convaincu que je pouvais faire un excellent test, mais j’ai été déçu. Il y a quelque chose à revoir. Nous sommes une équipe sans âme et malade».

Gattuso a ensuite parlé à Sky Sport, confirmant la fourniture de la retrait: “Décision qui a fait l’équipe, on ne peut rien sous-estimer. Nous devons nous regarder et être ensemble, nous dire ce que nous avons à dire, nous défouler “.

Sur le choix d’entraîner Napoli: “Je ne suis pas venu ici pour rester deux ou trois mois, j’aime les choses difficiles, j’y mets mon grand visage, les solutions doivent être trouvées par moi et les membres de mon staff. L’équipe doit commencer à ressentir ce que nous faisons, nous jouons avec le feu. D’où partez-vous? Ici, vous devez regarder le classement et non la Ligue des champions. Nous devons parler match après match et nous réunir, nous raconter les choses en face et sortir d’ici tout de suite. “

Gattuso a conclu: “En ce moment, il serait facile de dire que le problème est des amendes ou non. L’équipe s’entraîne avec qualité, elle donne beaucoup. C’est une équipe qui doit retrouver enthousiasme et envie. Je vois bien des fois qu’un joueur qui nous pointe du doigt, nous sommes cinq, et nous l’emmenons dans les derniers mètres, nous ne sentons pas le danger. Vous devez y penser d’abord, préparez-vous d’abord. Il ne suffit pas de s’entraîner, c’est le jeu qui nous juge, c’est une équipe qui doit commencer à se dire des choses. J’ai joué pendant des années avec des gens qui ne m’aimaient pas, mais j’ai tout donné sur le terrain. Les garçons m’écoutent? C’est une équipe qui écoute, plusieurs fois m’a montré qu’elle voulait suivre. Je ne peux pas penser, je ne pense pas, que je puisse entrer dans la tête des joueurs et donner le caractère que j’avais. Jeter des coups de poing sur la table n’est pas nécessaire, vous devez faire un examen de conscience et comprendre comment sortir des difficultés. En fin de compte, nous résumerons et verrons si quelqu’un a perdu son enthousiasme, quelqu’un ne veut pas rester, quelqu’un est blessé par la question des amendes. Tout le monde semble aller où bon lui semble».