Gay de Liébana suggère de baisser les salaires des footballeurs

L’économiste José Gay de Liébana considère que si la crise des coronavirus persiste, dans l’affectation qu’il a dans le sport, et plus précisément en Liga, les joueurs “devront sacrifier une partie de leur signature pour rendre les clubs viables ou, sinon, il y aura de graves problèmes dans les entités”.

18/03/2020

EFE

Dans une conversation téléphonique avec EFE, Gay de Liébana a expliqué avec force ce qu’il considère “comme un moment très critique” pour la viabilité des entités “si cette grève persiste”, qui considère que s’il est prolongé de quelques semaines, il devrait conduire les fédérations à “neutraliser les championnats et recommencer à zéro dès la saison prochaine pour éviter les injustices sportives”.

De Liébana est l’un des économistes du sport les plus visibles sur la scène espagnole, et il présente et compare généralement le nombre des principales ligues de football en Europe lors de ses conférences, envoyant presque toujours un message d’alerte car de nombreuses entités ” ils vivent au-dessus de leurs moyens »et pointent ouvertement ce qu’il considère comme une nouvelle« bulle de football ».

Avec la situation inattendue qui a envahi la vie quotidienne de millions de citoyens à travers le monde, à la suite de la pandémie de coronavirus, De Liébana considère que c’est un moment où la fragilité économique des institutions sportives pourrait conduire à plus d’un pour passer par une transe entre survie et disparition.

Face à ce moment inattendu, De Liébana a exigé que les représentants des joueurs et des athlètes eux-mêmes, ainsi que l’AFE, comprennent que si la situation persiste, “les footballeurs devraient faire un geste avec les entités et télécharger les puces cette saison”.

Gay de Liébana, qui est en cours de traitement pour un cancer qu’il a lui-même annoncé il y a quelques mois, ce qui fait de lui un facteur très vulnérable en ce moment, a assuré que tout le monde “doit résister au moment présent, mais certains doivent plus que d’autres. “

“Un geste qui les honorerait”

“Les joueurs devraient quitter une partie de leur profil dans le bon sens, car tant qu’il n’y aura pas de compétitions, les clubs vont cesser de se joindre. Je ne sais pas ce qui va arriver à la saison, mais je pense qu’un geste qui les honorerait serait Les clubs vont devoir prendre des mesures car les sources de revenus les plus importantes ne vont pas leur venir: droits de télévision, marketing et box-office “, a-t-il expliqué.

“S’il n’y a pas de compétitions, le sponsor peut faire valoir qu’il n’a pas de visibilité, et c’est compréhensible, car il aura tout le droit de ne pas payer, tout comme le partenaire. Si cela continue, il est normal d’avoir une série de repensées et les joueurs devraient faire un effort. Pour le moment, une seule journée a été suspendue. Maintenant, le moment est grave, mais pas très grave. Mais si dans deux semaines nous continuons la même chose, ce qui donne cette impression, car cela ne se normalisera qu’en septembre, tout le monde devra se sacrifier “, a-t-il expliqué.

De Liébana a défendu la viabilité des clubs et a noté: “Ce qui ne peut être accepté, c’est que les clubs sont au pilori à cause de cela si extraordinaire et imprévisible. Si les joueurs ne veulent pas abandonner leur argent, la viabilité de la plupart des entités sera difficile. Ici, nous devons voir comment fonctionne la clause relative aux droits de télévision. “

“Pour les clubs modestes, comme l’Espanyol, qui reçoit 50 millions de télévision dans les années 80 de son budget, l’entrée dans un nid de poule est presque la destination du moment. La Liga a déjà estimé la perte à près de 700 millions d’euros. Des clubs comme Barcelone et Madrid vont être accrochés à la peur, car ils ont des voies d’entrée différentes, comme la télévision, les champions, les parrainages, etc., et avec le robinet fermé … “, a-t-il souligné.

“Le robinet s’est tari et le chapitre de dépenses le plus important, le paiement des jetons, n’a pas cessé. Voici la circonstance suivante: les clubs comptent chaque mois avec l’argent qu’ils entrent chaque mois; de la télévision, les deux, des sponsors, et du box-office, tellement. Par conséquent, il y aura un déséquilibre d’une ampleur qui peut être brutale, avec chaque équipe à son échelle “, a-t-il conclu.