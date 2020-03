Gazidis contre Boban et Maldini, peuvent changer l’avenir d’Ibrahimovic | Primapagina

Le chaos à Milan a explosé d’une manière tonitruante et à certains égards inattendu. Pourquoi, si le malaise entre le PDG Ivan Gazidis et les deux responsables du domaine technique Paolo Maldini et Zvonimir Boban il avait atteint les niveaux de garde depuis quelques semaines, une explosion de ces proportions n’était pas prévisible par le manager croate. Une escalade négative qui peut également affecter l’avenir de certains acteurs pour qui la contribution de Maldini et Boban a été déterminante.

IBRA DILEMMA – Begovic, Kjaer et Ibrahimovic sont les trois éléments d’expérience que l’AC Milan a acquis sur le marché de janvier et qui ont donné à Pioli une plus grande cohérence et de plus grandes certitudes dans ce premier aperçu de 2020. Trois opérations de marché, en particulier celle qui a ramené le champion de Suède à Milan, qui n’aurait guère pu être achevée sans le travail convaincant du directeur de la zone technique et de son bras droit. À ce stade, pas accidentellement les deux ont concentré leur attention sur la nécessité de commencer la discussion dès maintenant pour prolonger le séjour d’Ibrahimovic à Milan pour une autre saison, une décision qui ne répond évidemment pas aux faveurs de Gazidis, plus enclin à poursuivre la jeune lignée dictée par Elliott.

L’IDÉE DE RANGNICK – Une politique prête à recevoir une nouvelle impulsion avec l’avènement d’un personnage comme Ralf Rangnick, un éclaireur qualifié de profils à forger puis à lancer sur une base stable, avant de récolter les fruits avec de généreux gains en capital. Un business plan qui ne va pas bien même avec des joueurs comme Begovic et Kjaer, tous deux de plus de 30 ans avec très peu de possibilités d’être revendus plus tard pour gagner de l’argent. D’où le choc idéologique entre Gazidis et le couple Maldini-Boban, qui obligera Milan à repartir et à revoir également de façon drastique leurs stratégies de marché estival.