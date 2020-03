L’entraîneur de Sassuolo, Roberto De Zerbi, s’est exprimé sur la situation du coronavirus: “Il est difficile de rester ici alors que Brescia souffre”. Et sur ce titre, l’édition d’aujourd’hui de la Gazzetta di Modena. Le technicien neroverde passe cette période d’isolement à Sassuolo, donc loin de son Brescia, l’une des villes les plus touchées par l’urgence du Coronavirus, et en grave difficulté ces jours-ci.