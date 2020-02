Gazzetta di Parma: “Iacoponi sur le terrain comme arrière droit?”

La Gazzetta di Parma aujourd’hui en kiosque fait la une des journaux de la formation de dimanche: “Iacoponi sur le terrain comme arrière droit?”. Matteo Darmian fait toujours un travail différencié, en raison d’une maladie physique qui traîne depuis un certain temps et qui l’a forcé, juste avant la fin de la première mi-temps, à sortir à Sassuolo – Parme le 16 février. Et à partir de mardi, lorsque l’entraînement reprend, Darmian est toujours là pour s’entraîner séparément. Ce qui ne veut pas dire qu’il fait partie des indisponibles. Comme toujours, il ne reste plus qu’à attendre d’abord les appels puis les formations officielles de Parme-Spal dimanche prochain, mais en attendant Simone Iacoponi se prépare à une éventuelle montée sur l’aile droite.