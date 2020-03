Gazzetta di Parma: “Parme se prépare pour un véritable tour de force”

L’édition d’aujourd’hui de la Gazzetta di Parma fait la une des journaux aujourd’hui sur les nombreux engagements qui attendent Parme dans les semaines à venir: “Parme se prépare pour un véritable tour de force”. L’accord qui devrait être ratifié dans les prochaines heures en Ligue oblige Alves et ses compagnons à un véritable tour de force: ce sont quatre matchs en treize jours, avec trois voyages, heureusement peu de temps, à aborder en huit jours. SPAL à domicile, puis Gênes, Turin et Inter à l’extérieur. Et puis M. D’Aversa devra être bon à gérer la force de ses garçons.